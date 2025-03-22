Ціни в Сільпо знизили на 50% — які продукти можна купити з великими знижками

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Через темпи інфляції в Україні споживчі ціни ростуть. Але продукти можуть подешевшати завдяки знижкам у супермаркетах. Великі мережі, як Сільпо, регулярно відкривають доступ до акційних пропозицій, дозволяючи покупцям економити на базових товарах. Часто вдається зберегти до 50% на улюблених продуктах харчування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що в Сільпо віддають зі знижками до 50%.

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Великі знижки в Сільпо

Продуктовий шопінг стане в рази вигідніший, якщо перед походом у магазин перевіряти наявність акційних пропозицій. Тоді можна обрати супермаркет, у якому конкретний товар коштує дешевше. Ціни знижують майже на всі категорії в асортименті — від ковбасних і м’ясних виробів до солодощів.

Плюс знижки діють при замовленні онлайн, що допомагає заощаджувати не лише гроші, але й час. Станом на 22 березня споживачі мають змогу купити такі продукти в Сільпо за зниженою вартістю:

кава мелена смажена — 169 грн замість 354 грн (-52%);

сосиски з м'яса птиці — 54,99 грн замість 109 грн (-50%);

цукерки асорті з мигдалем — 229 грн замість 444 грн (-48%);

кукурудза цукрова стерилізована — 37,99 грн замість 67,99 грн (-44%);

сир кисломолочний — 51,99 грн замість 90,49 грн (-43%);

сир 45% — 29,90 грн замість 51,90 грн (-42%);

олія оливкова — 299 грн замість 499 грн (-40%);

шоколад молочний — 44,99 грн замість 73,99 грн (-39%);

креветки в панцирі глазуровані — 299 грн замість 489 грн (-39%);

молоко 2,5% — 35,99 грн замість 58,99 грн (-39%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 5

Оскільки темпи інфляції у 2025 році перевищили очікуваний рівень, то споживчі ціни зросли. Тому не завадить навчитися ефективно розпоряджатися особистим бюджетом, слідкуючи за акційними пропозиціями та знижками в супермаркетах. Завдяки вигідній вартості товарів можна придбати більше їжі чи відкласти залишок на майбутнє.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в березні українці можуть купувати дешевші яйця, ніж у листопаді-грудні 2024 року. Проте в багатьох супермаркетах вартість базового продукту планомірно зростає. В АТБ щотижня змінюють цінники на поштучні яйця у бік збільшення.

Також ми писали, що в Україні впала вартість популярного овоча. Моркву продають в середньому за 35 грн/кг, що менше на 10%, ніж у першій половині березня 2025 року. Експерти впевнені, що згодом ціни знову перепишуть, оскільки з’явиться тепличний урожай.