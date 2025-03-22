Цены в Сильпо снизили на 50% — какие продукты можно купить с большими скидками

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Из-за темпов инфляции в Украине потребительские цены растут. Но продукты могут подешеветь благодаря скидкам в супермаркетах. Крупные сети, как Сильпо, регулярно открывают доступ к акционным предложениям, позволяя покупателям экономить на базовых товарах. Часто удается сохранить до 50% на любимых продуктах питания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что в Сильпо отдают со скидками до 50%.

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Большие скидки в Сильпо

Продуктовый шопинг станет в разы выгоднее, если перед походом в магазин проверять наличие акционных предложений. Тогда можно выбрать супермаркет, в котором конкретный товар стоит дешевле. Цены снижают почти на все категории в ассортименте — от колбасных и мясных изделий до сладостей.

Плюс скидки действуют при заказе онлайн, что помогает экономить не только деньги, но и время. По состоянию на 22 марта потребители могут купить такие продукты в Сильпо по сниженной стоимости:

кофе молотый жареный — 169 грн вместо 354 грн (-52%);

сосиски из мяса птицы — 54,99 грн вместо 109 грн (-50%);

конфеты ассорти с миндалем — 229 грн вместо 444 грн (-48%);

кукуруза сахарная стерилизованная — 37,99 грн вместо 67,99 грн (-44%);

творог кисломолочный — 51,99 грн вместо 90,49 грн (-43%);

творог 45% — 29,90 грн вместо 51,90 грн (-42%);

масло оливковое — 299 грн вместо 499 грн (-40%);

шоколад молочный — 44,99 грн вместо 73,99 грн (-39%);

креветки в панцире глазированные — 299 грн вместо 489 грн (-39%);

молоко 2,5% — 35,99 грн вместо 58,99 грн (-39%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 5

Поскольку темпы инфляции в 2025 году превысили ожидаемый уровень, то потребительские цены выросли. Поэтому не помешает научиться эффективно распоряжаться личным бюджетом, следя за акционными предложениями и скидками в супермаркетах. Благодаря выгодной стоимости товаров можно приобрести больше еды или отложить остаток денег на будущее.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в марте украинцы могут покупать более дешевые яйца, чем в ноябре-декабре 2024 года. Однако во многих супермаркетах стоимость базового продукта планомерно растет. В АТБ еженедельно меняют ценники на поштучные яйца в сторону увеличения.

Также мы писали, что в Украине упала стоимость популярного овоща. Морковь продают в среднем по 35 грн/кг, что меньше на 10%, чем в первой половине марта 2025 года. Эксперты уверены, что со временем цены снова перепишут, поскольку появится тепличный урожай.