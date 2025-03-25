Ціни на яйця перевищили очікування — що стало з вартістю продукту в АТБ і Варусі (фото)

Корзина з яйцями. Фото: Pexels

Ціни на продукти харчування не радують українців. Інфляція призвела до дорожчання багатьох товарів, зокрема вартість курячих яєць у супермаркетах планомірно зростає у березні 2025 року. Мережа "Варус" регулярно переписує цінники на поштучні яйця, тож значної економії не вийде. Різниця між десятком нефасованого продукту та упаковки зменшується.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з вартістю курячих яєць у Варусі.

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Ціни на яйця у Варусі

Згідно з даними Мінфіну, станом на 25 березня вартість упаковки яєць у середньому сягає 73 грн. У Варусі товар першої категорії доступний українцям за 5,50 грн/шт., другої категорії — за 4,89 грн/шт., вищої категорії — за 6,49 грн/шт. Найдешевша упаковка С2 коштує 61,90 грн, отже економія на поштучному продукті становить 13 грн. Це два додаткових яйця в кошику.

Вартість яєць у Варусі. Фото: скриншот

За кілька днів відбулося подорожчання: 20 березня товар другої категорії продавали за 4,59 грн/шт., а яйця С0 (вага — від 63 до 72,9 г) коштували 6,29 грн/шт.

Для порівняння, на офіційному сайті АТБ опублікували актуальні ціни на фасовані курячі яйця. Найдешевший бренд обійдеться споживачам у 67,50 грн (перша категорія). Ми регулярно моніторимо ціни в супермаркетах, аби відслідковувати динаміку змін. І 25 березня одне яйце у відкритому лотку продають за 5,69 грн. Значить економія дорівнює 10,6 грн на десятку, що менше, ніж у Варусі.

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Що буде з цінами на яйця влітку

Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи подорожчає продукт влітку 2025 року. Важко спрогнозувати ціну через кілька місяців, оскільки на показник впливають різні фактори. Один із них — витрати птахофабрик на комбікорм.

"Десь 70% вартості яєць — комбікорм. Якщо літо буде спекотне і кукурудза знову почне горіти, то виникнуть об'єктивні умови для росту цін. Плюс витрати на електроенергію. В Україні приблизно 92-93% ринку покривається великими виробництвами. І тільки 7-8% — це яйця від малих домогосподарств", — уточнив експерт.

Ще один важливий чинник — динаміка експорту в Європу. За правила ми ринку, чим краще йдуть продажі за кордон, тим дешевше продають товар в Україні. Традиційно вартість яєць влітку знижується, адже завдяки теплу кури починають більше нестися, покриваючи внутрішній попит.

На думку Пендзина, виробники не ризикнуть піднімати ціни, хвилюючись за перевірки Антимонопольного комітету. Отже до рівня листопада-грудня 2024 року вартість навряд чи опуститься (90 грн за десяток у середньому).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, експерти передбачають дорожчання курячих яєць напередодні Великодня. У квітні попит на продукт збільшиться, отже вартість також підніметься. Але після свята ситуація стабілізується, а ближче до літа ціни можуть навіть впасти.

Також ми писали, що українці можуть скористатися великими знижками, запропонованими в супермаркетах АТБ. На затребувані товари встановили знижені ціни, економія сягає 45%. Але деякі акції недовготривалі, після їх завершення асортимент завжди оновлюють.