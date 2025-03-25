Цены на яйца превысили ожидания — что стало со стоимостью продукта в АТБ и Варусе (фото)

Корзина с яйцами. Фото: Pexels

Цены на продукты питания не радуют украинцев. Инфляция привела к удорожанию многих товаров, в частности стоимость куриных яиц в супермаркетах планомерно растет в марте 2025 года. Сеть "Варус" регулярно переписывает ценники на поштучные яйца, поэтому значительной экономии не получится. Разница между десятком нефасованного продукта и упаковки уменьшается.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло со стоимостью куриных яиц в Варусе.

Читайте также:

Цены на яйца в Варусе

Согласно данным Минфина, по состоянию на 25 марта стоимость упаковки яиц в среднем достигает 73 грн. В Варусе товар первой категории доступен украинцам за 5,50 грн/шт., второй категории — за 4,89 грн/шт., высшей категории — за 6,49 грн/шт. Самая дешевая упаковка С2 стоит 61,90 грн, следовательно экономия на поштучном продукте составляет 13 грн. Это два дополнительных яйца в корзине.

Стоимость яиц в Варусе. Фото: скриншот

За несколько дней произошло подорожание: 20 марта товар второй категории продавали за 4,59 грн/шт., а яйца С0 (вес — от 63 до 72,9 г) стоили 6,29 грн/шт.

Для сравнения, на официальном сайте АТБ опубликовали актуальные цены на фасованные куриные яйца. Самый дешевый бренд обойдется потребителям в 67,50 грн (первая категория). Мы регулярно мониторим цены в супермаркетах, дабы отслеживать динамику изменений. И 25 марта одно яйцо в открытом лотке продают за 5,69 грн. Значит экономия равна 10,6 грн на десятке, что меньше, чем в Варусе.

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Что будет с ценами на яйца летом

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, подорожает ли продукт летом 2025 года. Трудно спрогнозировать цену через несколько месяцев, поскольку на показатель влияют различные факторы. Один из них — расходы птицефабрик на комбикорм.

"Где-то 70% стоимости яиц — комбикорм. Если лето будет жаркое и кукуруза снова начнет гореть, то возникнут объективные условия для роста цен. Плюс расходы на электроэнергию. В Украине примерно 92-93% рынка покрывается крупными производствами. И только 7-8% — это яйца от малых домохозяйств", — уточнил эксперт.

Еще один важный фактор — динамика экспорта в Европу. По правилам рынка, чем лучше идут продажи за границу, тем дешевле продают товар в Украине. Традиционно стоимость яиц летом снижается, ведь благодаря теплу куры начинают больше нестись, покрывая внутренний спрос.

По мнению Пендзина, производители не рискнут поднимать цены, волнуясь за проверки Антимонопольного комитета. Так что до уровня ноября-декабря 2024 года стоимость вряд ли опустится (90 грн за десяток в среднем).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, эксперты предсказывают подорожание куриных яиц накануне Пасхи. В апреле спрос на продукт увеличится, следовательно стоимость также поднимется. Но после праздника ситуация стабилизируется, а ближе к лету цены могут даже упасть.

Также мы писали, что украинцы могут воспользоваться большими скидками, предложенными в супермаркетах АТБ. На востребованные товары установили сниженные цены, экономия достигает 45%. Но некоторые акции недолговечны, после их завершения ассортимент всегда обновляют.