Риба з Чорного моря — за скільки продають 1 кг камбали, кефалі та ставриди

Продаж риби. Фото: Pexels

Чорне море багате на види риби, які є об’єктами широкого промислового вилову. Рибалки полюють за камбалою, ставридою, окунями, скумбрією, анчоусами тощо, аби продавати ресторанам, супермаркетам і готелям. Кожна риба має власну цінність, а вартість сильно варіюється.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка риба водиться в Чорному морі та за скільки її продають.

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Яку рибу ловлять у Чорному морі

Риболовля допомагає заробляти на продажу популярних видів. Згідно з даними Чорноморського рибоохоронного патруля, найбільше цінується:

барабулька — має ніжний смак м'яса і високий вміст вітаміну А, досягає довжини 30-40 см;

бичок — може маскуватися від хижаків, швидко змінюючи забарвлення залежно від оточення;

кефаль — може важити 15-20 грн, ловиться на спінінги та поплавкові вудки з різними приманками;

камбала — має приплюснуте тіло, деякі види досягають ваги 20 кг;

луфарь — чорноморський хижак, яких характеризується агресивною поведінкою;

ставрида — поширений об’єкт лову в Чорному морі та популярний продукт;

морський карась — має специфічний чорний "пояс" на хвості, зазвичай досягає довжини 7-14 см;

сарган — вважається однією з найсмачніших в акваторії Чорного моря, характеризується стрілоподібним тілом;

зеленушка — водиться серед кам'янистих ділянок і водоростей, важить близько 300 г;

шпрот — довжина тіла становить лише 13-18 см, є найбільш масовим промисловим видом у північно-західній частині Чорного моря;

атерина — входить у список масових промислових видів і за чисельністю поступається тільки шпроту;

креветка — цінується рибалками, з 2013 року спостерігається поступове збільшення вилову.

Нагадаємо, з 1 квітня 2025 року на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів почнеться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов біоресурсів. Риболовля дозволяється лише з берега за межами нерестовищ.

Скільки коштує риба з Чорного моря

Ми дізналися актуальні ціни на рибу в популярних українських супермаркетах. Наприклад, 100 г копченої барабульки коштує в Сільпо 44,90 грн. А в Метро 1 кг свіжого продукту обійдеться у 439,90 грн.

Охолоджену кефаль у Сільпо продають за 25,40 грн/100 г, камбалу — за 41,90 грн/100 г, ставриду — за 22,90 грн/100 г. Також можна купити атерину гарячого копчення за 25,90 грн/100 г.

Вартість риби в Сільпо. Фото: скриншот

Вартість риби в Сільпо. Фото: скриншот

Вартість риби в Сільпо. Фото: скриншот

Вартість риби в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 4

Відвідувачам Метро доступні різні види упакованої свіжомороженої риби: сарган за 317,89 грн (700 г), ставрида за 169,49 грн (700 г), барабулька за 270,19 грн (700 г), анчоус за 80,45 грн (500 г), нерозібраний бичок за 233,07 грн (700 г), салака за 103,77 грн (700 г).

Вартість риби в Метро. Фото: скриншот

Чорноморський луфарь коштує 420-500 грн/кг, а заморожений карась — у середньому 150 грн/кг. Неочищені креветки в Таврії продають за 241,30 грн/кг. Заморожені шпроти в Новусі віддавали за 63,99 грн (500 г).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за вилов деяких видів риб українцям загрожують штрафні санкції. У період нересту вводяться обмеження на риболовлю. За ігнорування правил доведеться заплатити 1 649 грн за ляща, 3 162 грн — за окуня, 3 587 грн — за судака, 5 117 грн — за сома.

Також ми писали, що в Одесі досі продовжують боротьбу з викидами на узбережжя залишків нафтопродуктів через затоплення російських танкерів у Керченській протоці. Для запобігання екологічної катастрофи комунальники і міська рятувально-водолазна служба регулярно чистять пляжі.