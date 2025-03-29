Рыба из Черного моря — за сколько продают 1 кг камбалы, кефали и ставриды

Продажа рыбы. Фото: Pexels

Черное море богато видами рыбы, которые являются объектами широкого промышленного вылова. Рыбаки охотятся за камбалой, ставридой, окунями, скумбрией, анчоусами и т.д., дабы продавать ресторанам, супермаркетам и отелям. Каждая рыба имеет собственную ценность, а стоимость сильно варьируется.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая рыба водится в Черном море и за сколько ее продают.

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Какую рыбу ловят в Черном море

Рыбалка помогает зарабатывать на продаже популярных видов. Согласно данным Черноморского рыбоохранного патруля, больше всего ценится:

барабулька — имеет нежный вкус мяса и высокое содержание витамина А, достигает длины 30-40 см;

бычок — может маскироваться от хищников, быстро меняя окраску в зависимости от окружения;

кефаль — может весить 15-20 грн, ловится на спиннинги и поплавочные удочки с различными приманками;

камбала — имеет приплюснутое тело, некоторые виды достигают веса 20 кг;

луфарь — черноморский хищник, которых характеризуется агрессивным поведением;

ставрида — распространенный объект ловли в Черном море и востребованный продукт;

морской карась — имеет специфический черный "пояс" на хвосте, обычно достигает длины 7-14 см;

сарган — считается одной из самых вкусных в акватории Черного моря, характеризуется стреловидным телом;

зеленушка — водится среди каменистых участков и водорослей, весит около 300 г;

шпрот — длина тела составляет всего 13-18 см, является наиболее массовым промысловым видом в северо-западной части Черного моря;

атерина — входит в список массовых промысловых видов и по численности уступает только шпроту;

креветка — ценится рыбаками, с 2013 года наблюдается постепенное увеличение вылова.

Напомним, с 1 апреля 2025 года на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов начнется ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на вылов биоресурсов. Рыбалка разрешается только с берега за пределами нерестилищ.

Сколько стоит рыба из Черного моря

Мы узнали актуальные цены на рыбу в популярных украинских супермаркетах. Например, 100 г копченой барабульки стоит в Сильпо 44,90 грн. А в Метро 1 кг свежего продукта обойдется в 439,90 грн.

Охлажденную кефаль в Сильпо продают за 25,40 грн/100 г, камбалу — за 41,90 грн/100 г, ставриду — за 22,90 грн/100 г. Также можно купить атерину горячего копчения за 25,90 грн/100 г.

Стоимость рыбы в Сильпо. Фото: скриншот

Стоимость рыбы в Сильпо. Фото: скриншот

Стоимость рыбы в Сильпо. Фото: скриншот

Стоимость рыбы в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 4

Посетителям Метро доступны различные виды упакованной свежемороженой рыбы: сарган за 317,89 грн (700 г), ставрида за 169,49 грн (700 г), барабулька за 270,19 грн (700 г), анчоус за 80,45 грн (500 г), неразобранный бычок за 233,07 грн (700 г), салака за 103,77 грн (700 г).

Стоимость рыбы в Метро. Фото: скриншот

Черноморский луфарь стоит 420-500 грн/кг, а замороженный карась — в среднем 150 грн/кг. Неочищенные креветки в Таврии продают за 241,30 грн/кг. Замороженные шпроты в Новусе отдавали за 63,99 грн (500 г).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, за вылов некоторых видов рыб украинцам грозят штрафные санкции. В период нереста вводятся ограничения на рыбалку. За игнорирование правил придется заплатить 1 649 грн за леща, 3 162 грн — за окуня, 3 587 грн — за судака, 5 117 грн — за сома.

Также мы писали, что в Одессе до сих пор продолжают борьбу с выбросами на побережье остатков нефтепродуктов из-за затопления российских танкеров в Керченском проливе. Для предотвращения экологической катастрофы коммунальщики и городская спасательно-водолазная служба регулярно чистят пляжи.