Цены на яйца бьют по кошельку — что произошло со стоимостью в АТБ, Варусе и Форе (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Быстрые темпы инфляции в Украине привели к удорожанию многих продуктов. В супермаркетах больше не найти бюджетные яйца, потому что товар значительно вырос в цене. Мы регулярно мониторим показатели стоимости, дабы отслеживать динамику и информировать о выгодных акционных предложениях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в АТБ, Варусе, Форе и других супермаркетах Украины.

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Сколько стоят яйца в АТБ и Варусе

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц первой категории находится на уровне 72-75 грн. Но в АТБ самая дешевая фасованная позиция в ассортименте — 67,50 грн. Однако покупка яиц поштучно позволяет экономить — за одну штуку нужно заплатить 5,79 грн. Разница составляет почти 10 грн.

Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

На официальном сайте Варуса говорится, что яйца высшей категорий можно приобрести за 6,49 грн/шт, то есть десяток стоит меньше, чем бюджетная упаковка С1 из АТБ. За продукт второй категории придется отдать 4,89 грн/шт., а фасованный десяток обойдется в 62,20 грн. Разница составляет 13,30 грн, что позволит дополнительно приобрести три яйца.

Цены на куриные яйца в Варусе. Фото: скриншот

Цены на яйца в Новусе и Форе

Посетив официальный сайт Новуса, можно узнать, сколько стоит нефасованный товар первой категории. Цена аналогичная с АТБ — 5,79 грн/шт. А за целую упаковку посетителям супермаркета придется отдать 70,89 грн, так что экономия меньше. Хотя можно выбрать крафтовые яйца за 67,79 грн.

В Форе установили стоимость куриных яиц первой категории на уровне 5,69 грн/шт. Упакованный продукт стоит 67,50 грн, поэтому разница на десятке составляет 10,6 грн. Этого хватит на покупку еще двух яиц дополнительно.

Напомним, цены на продукты в Сильпо снизили вдвое. Некоторые товары продавали в супермаркете на 50% дешевле, что позволяло посетителям экономить. Акция распространилась на сладости, напитки, сыры, молоко и тому подобное.

Также мы писали, что в Черном море водится много видов рыбы, в частности зеленушка, камбала, кефаль, ставрида, карась и др. Ее продают в супермаркетах за несколько сотен гривен. Мы узнали, какая цена 1 килограмма черноморской рыбы.