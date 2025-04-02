Цены в супермаркетах после Пасхи — подешевеют ли продукты в Украине

Овощи в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Важным фактором удорожания товаров и услуг в Украине являются темпы инфляции. Также на стоимость некоторой продукции влияет сезонный фактор, увеличение спроса из-за больших праздников и тому подобное. Возникает вопрос, изменятся ли цены в сторону уменьшения после Пасхи, то есть в конце апреля 2025 года.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

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Что будет с ценами после Пасхи

По итогам первого квартала 2025 года инфляция ускорилась до более 13%. Этот показатель прямо влияет на формирование потребительских цен. Также не стоит забывать о сезонном факторе: овощи традиционно дорожают зимой, когда рынок переполняется импортируемой продукцией. Похожая ситуация с яйцами, ведь в холодное время куры несутся менее активно.

"После Пасхи мы увидели больше предложений по ряду овощей, потому что украинские теплицы презентуют свой урожай. В мае — начале июня появятся первые овощи, выращенные под открытым грунтом, что усилит конкуренцию с импортом и дорогими овощами на складах", — отметил эксперт.

Яйца в течение зимы планомерно дорожали, поскольку выросли расходы предприятий на электроэнергию и отелы, комбикорм и др. Перед Пасхой продукт подорожает еще на 10%, учитывая усиленный спрос потребителей. Но с приближением мая украинцы увидят на ценниках минус 20-30%.

Согласно данным Минфина, по состоянию на 2 апреля средняя стоимость десятка яиц первой категории находится на уровне 72-75 грн. Получается, в мае цена может упасть до 50-60 грн. Это будет зависеть от количества предложений на рынке, а объемы поставок увеличатся благодаря домашним хозяйствам.

Чего ждать от цен до конца 2025 года

В ноябре-октябре 2024 года украинцы были вынуждены покупать яйца почти по 100 грн/десяток. Возникает вопрос, не повторится ли ситуация в этом году. По мнению Дениса Марчука, на ценообразование влияют различные факторы, особенно в условиях полномасштабной войны. Поэтому такие долгосрочные прогнозы не бывают максимально точными.

"Та же логистика, которая из-за вторжения России фактически удвоила затраты. Все будет зависеть от нового урожая, насколько будут благоприятные дни, когда фермеры начнут собирать зерновые. В прошлом году из-за засухи мы потеряли много зерновой продукции, в том числе кукурузу, которая используется в комбикормах", — добавил спикер.

Иными словами, погодные условия и недостаточный урожай способны сильно ударить по стоимости продуктов. Хлеб в течение 2024 года подорожал на 20%. Не исключено, что в этом году динамика будет аналогичной, и ближе к декабрю украинцы получат плюс 10 грн в среднем к нынешней цене на хлеб.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, стоимость куриных яиц не радует украинцев. Супермаркеты иногда устанавливают скидки на продукт, но они не позволяют постоянно экономить. В АТБ и Варусе можно приобрести поштучный товар, который немного дешевле, чем фасованные яйца в упаковке.

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