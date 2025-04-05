В Сільпо віддають продукти на 58% дешевше — що відбувається з цінами в супермаркеті

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Через темпи інфляції чимало товарів в Україні подорожчали. Експерти вважають, що після Великодня ціни зміняться в бік зменшення, а поки споживачам доводиться слідкувати за знижками в супермаркетах, аби економити на шопінгу. В Сільпо вкотре оновили асортимент акційних товарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають в Сільпо майже на 60% дешевше.

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Великі знижки в Сільпо

Акційні пропозиції — це хороша можливість для покупців заощадити кошти на продуктах харчування і непродовольчих товарах, а для магазинів — стимулювати відвідуваність закладів. Не варто помилково думати, що великі знижки автоматично означають неякісний виріб чи завершення терміну придатності. Просто супермаркетам потрібно звільняти полиці від товарів і підвищувати оборотність.

Для цього встановлюють вигідну вартість, заманюючи споживачів. Виграють всі, адже з поточними цінами важко берегти сімейний бюджет. Станом на 5 квітня українці можуть придбати такі продукти в Сільпо з привабливими знижками:

сосиски — 99 грн замість 234 грн (-58%);

кава мелена смажена — 159 грн замість 354 грн (-55%);

вироби макаронні — 39,99 грн замість 76,49 грн (-48%);

вершки ультрапастеризовані 15% — 27,99 грн замість 50,99 грн (-45%);

ковбаса екстра сиро-в'ялена — 149,90 грн замість 274 грн (-45%);

масло вершкове несолоне 82% — 129,90 грн замість 234 грн (-44%);

пиво світле нефільтроване — 84,99 грн замість 149 грн (-43%);

сир плавлений 40% — 15,99 грн замість 26,99 грн (-41%);

шоколад молочний з начинкою — 54,99 грн замість 91,49 грн (-40%);

креветки варені у розсолі — 129,99 грн замість 209 грн (-38%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Традиційно з наближенням Великодня ціни в супермаркетах ростуть з огляду на підвищення попиту. Експерти прогнозують, що до середини квітня подорожчають курячі яйця (на 20-30%) та овочі. Зате в травні почнеться стабілізація: сезонні овочі почнуть дешевшати, оскільки з’явиться пропозиція від фермерів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вартість курячих яєць в Україні значно виросла. В супермаркетах продають десяток за 65-75 грн у середньому. Нефасований продукт коштує дешевше, але різниця з упакованим товаром невелика. Ми дізналися, які ціни на яйця в АТБ і Варусі.

Також ми писали, що в Чорному морі виловлюють багато видів риб на продаж. Серед популярних — камбала, атерина, кефаль, ставрида, карась. Ми перевірили ціни в різних українських супермаркетах і дізналися, яка вартість 1 кілограма чорноморської риби.