В Сильпо отдают продукты на 58% дешевле — что происходит с ценами в супермаркете

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Из-за темпов инфляции немало товаров в Украине подорожали. Эксперты считают, что после Пасхи цены изменятся в сторону уменьшения, а пока потребителям приходится следить за скидками в супермаркетах, дабы экономить на шопинге. В Сильпо в очередной раз обновили ассортимент акционных товаров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в Сильпо почти на 60% дешевле.

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Большие скидки в Сильпо

Акционные предложения — это хорошая возможность для покупателей сэкономить деньги на продуктах питания и непродовольственных товарах, а для магазинов — стимулировать посещаемость заведений. Не стоит ошибочно думать, что большие скидки автоматически означают некачественное изделие или завершение срока годности. Просто супермаркетам нужно освобождать полки от товаров и повышать оборачиваемость.

Для этого устанавливают выгодную стоимость, заманивая потребителей. Выигрывают все, ведь с текущими ценами трудно беречь семейный бюджет. По состоянию на 5 апреля украинцы могут купить такие продукты в Сильпо с привлекательными скидками:

сосиски — 99 грн вместо 234 грн (-58%);

кофе молотый жареный — 159 грн вместо 354 грн (-55%);

изделия макаронные — 39,99 грн вместо 76,49 грн (-48%);

сливки ультрапастеризованные 15% — 27,99 грн вместо 50,99 грн (-45%);

колбаса экстра сыро-вяленая — 149,90 грн вместо 274 грн (-45%);

масло сливочное несоленое 82% — 129,90 грн вместо 234 грн (-44%);

пиво светлое нефильтрованное — 84,99 грн вместо 149 грн (-43%);

сыр плавленый 40% — 15,99 грн вместо 26,99 грн (-41%);

шоколад молочный с начинкой — 54,99 грн вместо 91,49 грн (-40%);

креветки вареные в рассоле — 129,99 грн вместо 209 грн (-38%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Традиционно с приближением Пасхи цены в супермаркетах растут ввиду повышения спроса. Эксперты прогнозируют, что к середине апреля подорожают куриные яйца (на 20-30%) и овощи. Зато в мае начнется стабилизация: сезонные овощи начнут дешеветь, поскольку появится предложение от фермеров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, стоимость куриных яиц в Украине значительно выросла. В супермаркетах продают десяток за 65-75 грн в среднем. Нефасованный продукт стоит дешевле, но разница с упакованным товаром небольшая. Мы узнали, какие цены на яйца в АТБ и Варусе.

Также мы писали, что в Черном море вылавливают много видов рыб на продажу. Среди популярных — камбала, атерина, кефаль, ставрида, карась. Мы проверили цены в разных украинских супермаркетах и узнали, какая стоимость 1 килограмма черноморской рыбы.