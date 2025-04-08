Ціни на м'ясо в Україні — коли може подорожчати і що відбувається в супермаркетах

М'ясо в магазині. Фото: Google Maps

Ціни на продукти харчування в Україні не стоять на місці через темпи інфляції. Планомірно дорожчає м'ясо, враховуючи несприятливі фактори сьогодення. Постає питання, що буде з вартістю товару напередодні Великодня і чи продовжиться висхідний тренд в довгостроковій перспективі.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

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Що буде з цінами на м'ясо

Згідно з даними Мінфіну, станом на 8 квітня середня вартість свинини в супермаркетах коливається від 190 до 250 грн/кг. Курятини коштує від 85 до 180 грн/кг. Яловичина ще дорожча — доходить до 400 грн/кг в окремих магазинах.

Динаміка зміни індексу цін на м'ясо. Фото: скриншот/Мінфін

За словами експерта, в Україні деякі м'ясні позиції почали дорожчати після початку повномасштабного вторгнення Росії. Причина — втрата великої̈ кількості поголів'я, наприклад, свиней через руйнування ферм.

"Домашні господарства фінансово не витягують утримувати достатню кількість тих чи інших порід м'яса. Тому, власне, за рахунок низької пропозиції̈, вони є досить коштовними у виробництві та дорогими для споживання. Плюс корми відіграють важливу роль в собівартості", — констатував Денис Марчук.

Несприятливі обставини призвели до росту цін, а деякі види сировини, зокрема яловичину, не можуть собі часто дозволити навіть платоспроможні громадяни. Хоча культура споживання цього м'яса в Україні не сильно розвинена, тож попит невеликий.

Натомість свинину їдять набагато більше людей. Оскільки до Великодня триває піст, споживачі менше купують продукт, його вартість не зміниться. А ближче до травня ціни можуть зрости, темпи дорожчання протримаються орієнтовно до червня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, напередодні Великодня вартість яєць може різко зрости, оскільки збільшиться попит. Експерти прогнозують зміну ціни на 20-30%. Але з приходом травня показники в супермаркетах стабілізуються, а покупці зможуть заощадити кошти.

Також ми писали, що в магазинах часто встановлюють знижки на затребувані товари. В Сільпо продають їжу на 40-60% дешевше. Споживачі мають змогу економити на улюблених продуктах харчування, але вигідні пропозиції діють тимчасово.