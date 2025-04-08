Цены на мясо в Украине — когда может подорожать и что происходит в супермаркетах

Мясо в магазине. Фото: Google Maps

Цены на продукты питания в Украине не стоят на месте из-за темпов инфляции. Планомерно дорожает мясо, учитывая неблагоприятные нынешние факторы. Возникает вопрос, что будет со стоимостью товара накануне Пасхи и продолжится ли восходящий тренд в долгосрочной перспективе.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что будет с ценами на мясо

Согласно данным Минфина, по состоянию на 8 апреля средняя стоимость свинины в супермаркетах колеблется от 190 до 250 грн/кг. Курятина стоит от 85 до 180 грн/кг. Говядина еще дороже — доходит до 400 грн/кг в отдельных магазинах.

Динамика изменения индекса цен на мясо. Фото: скриншот/Минфин

По словам эксперта, в Украине некоторые мясные позиции начали дорожать после начала полномасштабного вторжения России. Причина — потеря большого количества поголовья, например, свиней из-за разрушения ферм.

"Домашние хозяйства финансово не вытягивают содержать достаточное количество тех или иных пород мяса. Поэтому, собственно, за счет низкого предложения, они являются достаточно дорогими в производстве и для потребления. Плюс корма играют важную роль в себестоимости", — констатировал Денис Марчук.

Неблагоприятные обстоятельства привели к росту цен, а некоторые виды сырья, в частности говядину, не могут себе часто позволить даже платежеспособные граждане. Хотя культура потребления этого мяса в Украине не сильно развита, поэтому спрос небольшой.

Зато свинину едят гораздо больше людей. Поскольку до Пасхи продолжается пост, потребители меньше покупают продукт, его стоимость не изменится. А ближе к маю цены могут вырасти, темпы подорожания продержатся ориентировочно до июня.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, накануне Пасхи стоимость яиц может резко вырасти, поскольку увеличится спрос. Эксперты прогнозируют изменение цены на 20-30%. Но с приходом мая показатели в супермаркетах стабилизируются, а покупатели смогут сэкономить деньги.

Также мы писали, что в магазинах часто устанавливают скидки на востребованные товары. В Сильпо продают еду на 40-60% дешевле. Потребители могут экономить на любимых продуктах питания, но выгодные предложения действуют временно.