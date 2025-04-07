Вартість яєць перед Великоднем — чи підвищуватимуть ціни виробники

Лоток з яйцями. Фото: Pexels

З наближенням Великодня ціни на яйця традиційно підвищуються. Це пов'язано зі зростанням попиту на цей продукт напередодні свята. Однак Антимонопольний комітет України (АМКУ) застерігає виробників від штучного підвищення цін.

Про те, як влада планує запобігти підвищенню цін на яйця напередодні Великодня, пояснили на сайті Антимонопольного комітету України.

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Чи варто очікувати підвищення ціни на яйця

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав обов'язкові рекомендації десяти найбільшим виробникам і постачальникам курячих яєць. Це зроблено для того, щоб забезпечити дотримання законодавства про захист економічної конкуренції та запобігти необґрунтованому підвищенню цін та створенню штучного дефіциту на ринку.

АМКУ наголошує, що курячі яйця є важливим соціально значущим продуктом, який входить до споживчого кошика. Напередодні Великодня спостерігається підвищений попит, що може призвести до зростання цін.

Комітет активно моніторить ситуацію і звертає увагу на те, що яйця — це продукт, який орієнтований на експорт, що може створити дефіцит на внутрішньому ринку. Виробникам і постачальникам надано кілька рекомендацій:

Забезпечити прозорість і обґрунтованість ціноутворення. Не обмежувати пропозицію товару на внутрішньому ринку. Уникати дій, які можуть призвести до необґрунтованого підвищення цін.

Загалом підвищення цін на яйця навесні є сезонним явищем через збільшення попиту. Однак через кілька місяців ціни почнуть зменшуватись. Влада продовжує уважно стежити за ринком і закликає всіх учасників дотримуватись законодавства, враховуючи високий попит і економічні труднощі в країні.

Раніше ми писали, що інфляція в Україні спричинили суттєве подорожчання багатьох товарів. У супермаркетах більше не знайти доступних яєць, оскільки ціни на них значно зросли.

Також ми розповідали, що однією з причин подорожчання товарів і послуг є швидка інфляція. Крім того, на ціни деяких товарів можуть впливати сезонні коливання та збільшення попиту під час великих свят. Тож виникає питання, чи знизяться ціни після Великодня, в кінці квітня 2025 року.