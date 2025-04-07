Стоимость яиц перед Пасхой — будут ли повышать цены производители

Лоток с яйцами. Фото: Pexels

С приближением Пасхи цены на яйца традиционно повышаются. Это связано с ростом спроса на этот продукт в преддверии праздника. Однако Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предостерегает производителей от искусственного повышения цен.

О том, как власти планируют предотвратить повышение цен на яйца накануне Пасхи, объяснили на сайте Антимонопольного комитета Украины.

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Стоит ли ожидать повышения цены на яйца

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил обязательные рекомендации десяти крупнейшим производителям и поставщикам куриных яиц. Это сделано для того, чтобы обеспечить соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции и предотвратить необоснованное повышение цен и создание искусственного дефицита на рынке.

АМКУ отмечает, что куриные яйца являются важным социально значимым продуктом, который входит в потребительскую корзину. Накануне Пасхи наблюдается повышенный спрос, что может привести к росту цен.

Комитет активно мониторит ситуацию и обращает внимание на то, что яйца — это продукт, который ориентирован на экспорт, что может создать дефицит на внутреннем рынке. Производителям и поставщикам предоставлено несколько рекомендаций:

Обеспечить прозрачность и обоснованность ценообразования. Не ограничивать предложение товара на внутреннем рынке. Избегать действий, которые могут привести к необоснованному повышению цен.

В целом повышение цен на яйца весной является сезонным явлением из-за увеличения спроса. Однако через несколько месяцев цены начнут уменьшаться. Власти продолжают внимательно следить за рынком и призывают всех участников соблюдать законодательство, учитывая высокий спрос и экономические трудности в стране.

Ранее мы писали, что инфляция в Украине повлекли существенное подорожание многих товаров. В супермаркетах больше не найти доступных яиц, поскольку цены на них значительно выросли.

Также мы рассказывали, что одной из причин подорожания товаров и услуг является быстрая инфляция. Кроме того, на цены некоторых товаров могут влиять сезонные колебания и увеличение спроса во время больших праздников. Поэтому возникает вопрос снизятся ли цены после Пасхи, в конце апреля 2025 года.