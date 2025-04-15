Більше 10 тисяч людей стали кандидатами до лав ЗСУ в центрах рекрутингу

Працівники центру рекрутингу ЗСУ. Ілюстративне фото: Львівська міськрада

Українці продовжують ставати в чергу до лав ЗСУ через рекрутинг. Зокрема, вже понад 10 тисяч осіб є кандидатами до Сил оборони в центрах рекрутингу.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України від 14 квітня.

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За даними Міноборони, загалом до центрів рекрутингу української армії звернулися вже 50 615 осіб. Зокрема, минулого тижня фахівці центрів надали 1072 консультації.

"10 143 громадянина вже стали кандидатами до Сил оборони України та військовослужбовцями. Зокрема, за минулий тиждень такий статус отримали 179 осіб", — додали у міністерстві.

Частка жінок від всіх звернень становить 21%. Топ-3 області з найбільшою кількістю кандидаток:

Чернівецька — 43%;

Хмельницька — 39%;

Вінницька — 37%.

У топ-5 регіонів, в яких найбільша кількість осіб долучилися до лав Сил оборону України входить: місто Київ, а також Львівська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області.

"З лютого 2024 року в Україні створено і працюють 49 центрів рекрутингу української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де можна отримати консультації на умовах конфіденційності. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення", — зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які спеціальності цікаві українцям в рамках рекрутингу до ЗСУ.

Також ми повідомляли, що у Києві відкрили Центр рекрутингу ГУР. Туди шукають людей, які своїм досвідом та навичками можуть допомоги з посиленням.