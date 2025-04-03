Рекрутинг до ЗСУ — у Міноборони розповіли про найбільш затребувані спеціальності серед добровольців

Людина тримає у руці військовий квиток. Фото: УНІАН

Повномасштабна війна з Росією триває, тож Силам оборони України потрібні фахівці різних професій, навіть цивільних. Приєднатися до служби в армії українці, зокрема добровольці, можуть у центрах рекрутингу.

У Міністерстві оборони України розповіли про спеціальності у ЗСУ, якими найчастіше цікавляться громадяни.

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Служба в армії — де хочуть працювати українці

Зазначається, відколи у лютому 2024 в Україні запрацював перший рекрутинговий центр, добровольці найчастіше цікавилися спеціальностями, пов'язаними з БпЛА. Так, 16% від усіх кандидатів, які вже працевлаштувалися у підрозділах Сил оборони України (СОУ), обрали саме цей напрям. Далі у рейтингу йдуть такі спеціальності:

водії — 15%;

стрілецькі спеціальності — 14%;

штабні посади — 9%;

артилерія — 6%;

зв'язок (зокрема, кіберзв'язок) — 6%;

медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі) — 5%.

Також у Міноборони додали, що працювати за переліченими спеціальностями хотіли 71% від усіх добровольців, які мобілізувалися до армії через рекрутингові центри.

Раніше ми розповідали, що у застосунку "Резерв+" військовослужбовці відтепер можуть подавати шість нових рапортів. Усі вони пов'язані зі звільненням зі служби.

Також нагадаємо, хто з українських захисників у квітні отримає доплату у 50 тис. грн. Цю суму нарахують, якщо військовослужбовці дотримаються певних умов.