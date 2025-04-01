Серед рекрутів чимало і жінок, особливо з Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей

Рекрутинговий центр ЗСУ. Ілюстративне фото: Міноборони України

У Міноборони України звітують про значне зростання звернень громадян до центрів рекрутингу ЗСУ. Загальна кількість звернень за минулий тиждень склала 1523 особи, що є другим найвищим показником з початку року.

Відповідна статистика оприлюднена на сайті Міноборони України.

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Кількість українців, що звернулись до рекрутингових центрів. Фото: міноборони України

У відомстві зазначають, що загальна кількість консультацій, наданих у березні, сягнула 4942, а з моменту відкриття першого центру рекрутингу — 48406. Кількість громадян, які вирішили приєднатися до лав Сил оборони України минулого тижня, становила 215 осіб. Загальна кількість кандидатів, що звернулися до центрів рекрутингу з початку їх діяльності, досягла 9765 осіб.

Кількість жінок, що захотіли служити у ЗСУ на умовах рекрутингу. Фото: Міноборони України

У Міноборони зауважують, що частка жінок серед охочих пройти військову службу залишається стабільною і становить 21% від загальної кількості звернень. Найбільш активним інтересом до військової служби відзначаються мешканки Чернівецької (43%), Хмельницької (39%) та Вінницької (37%) областей.

Нагадаємо, раніше ми писали, які вакансії найбільш потрібні у ЗСУ. Серед них не лише військові посади.

Також у Міноборони розповіли, скільки звернень отримали центри рекрутингу ЗСУ. Лише за тиждень до них звернулися понад тисячу осіб.