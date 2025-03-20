Для людини, яка хоче влаштуватись на роботу, є безліч вакансій у ЗСУ на хорошу зарплату

Вакансії в ЗСУ б'ють рекорди — які професії найпопулярніші
Громадяни, які підлягають призову, мають можливість обрати військову спеціальність відповідно до своїх навичок та досвіду для участі у захисті країни. Зараз є тисячі вакансій у ЗСУ.
Аналітичний матеріал про найпопулярніші з них публікує РБК-Україна.
Які вакансії більш за інші затребувані в ЗСУ
Міністерство оборони України надає вичерпну інформацію про службу в лавах Збройних Сил України через мережу рекрутингових центрів. Окрім того, державні кадрові портали, такі як "Єдиний портал вакансій" та Work.ua, публікують тисячі вакансій у різних військових підрозділах.
Згідно з даними Державного центру зайнятості України, на початку березня було зареєстровано близько 6700 вакансій у сфері оборони по всій країні. Аналіз ринку праці показує, що кількість пропозицій роботи в ЗСУ збільшується щомісяця.
Серед найбільш затребуваних військових спеціальностей — як бойові позиції, так і "тилові" професії.
Найпопулярнішими вакансіями є:
- стрілець;
- електромонтер;
- фельдшер;
- інспектор прикордонної служби;
- бухгалтер;
- водій;
- діловод;
- медична сестра;
- бойовий медик;
- оператор дронів.
Найбільше вакансій у Збройних Силах України пропонуються у сферах охорони та безпеки, телекомунікацій та зв'язку, транспорту та автобізнесу, медицини та фармацевтики, а також у галузі робітничих спеціальностей та виробництва.
Раніше ми писали про додаткову винагороду військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи виконують бойові або спеціальні завдання в тилу ворога.
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