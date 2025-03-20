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Вакансії в ЗСУ б'ють рекорди — які професії найпопулярніші

20 березня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Для людини, яка хоче влаштуватись на роботу, є безліч вакансій у ЗСУ на хорошу зарплату
Прийом в центрі рекрутингу ЗСУ. Фото: Міноборони України
Артем Кругленко - Редактор

Громадяни, які підлягають призову, мають можливість обрати військову спеціальність відповідно до своїх навичок та досвіду для участі у захисті країни. Зараз є тисячі вакансій у ЗСУ.

Аналітичний матеріал про найпопулярніші з них публікує РБК-Україна

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Які вакансії більш за інші затребувані в ЗСУ

Міністерство оборони України надає вичерпну інформацію про службу в лавах Збройних Сил України через мережу рекрутингових центрів. Окрім того, державні кадрові портали, такі як "Єдиний портал вакансій" та Work.ua, публікують тисячі вакансій у різних військових підрозділах. 

Згідно з даними Державного центру зайнятості України, на початку березня було зареєстровано близько 6700 вакансій у сфері оборони по всій країні. Аналіз ринку праці показує, що кількість пропозицій роботи в ЗСУ збільшується щомісяця.

Серед найбільш затребуваних військових спеціальностей — як бойові позиції, так і "тилові" професії.

Найпопулярнішими вакансіями є:

  • стрілець;
  • електромонтер;
  • фельдшер;
  • інспектор прикордонної служби;
  • бухгалтер;
  • водій;
  • діловод;
  • медична сестра;
  • бойовий медик;
  • оператор дронів.

Найбільше вакансій у Збройних Силах України пропонуються у сферах охорони та безпеки, телекомунікацій та зв'язку, транспорту та автобізнесу, медицини та фармацевтики, а також у галузі робітничих спеціальностей та виробництва.

Раніше ми писали про додаткову винагороду військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи виконують бойові або спеціальні завдання в тилу ворога.

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