Для человека, который хочет устроиться на работу, есть множество вакансий в ВСУ на хорошую зарплату

Прием в центре рекрутинга ВСУ. Фото: Минобороны Украины

Граждане, подлежащие призыву, имеют возможность выбрать военную специальность в соответствии со своими навыками и опытом для участия в защите страны. Сейчас есть тысячи вакансий в ВСУ.

Аналитический материал о самых популярных из них публикует РБК-Украина.

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Министерство обороны Украины предоставляет исчерпывающую информацию о службе в рядах Вооруженных Сил Украины через сеть рекрутинговых центров. Кроме того, государственные кадровые порталы, такие как "Единый портал вакансий" и Work.ua, публикуют тысячи вакансий в различных военных подразделениях.

Согласно данным Государственного центра занятости Украины, в начале марта было зарегистрировано около 6700 вакансий в сфере обороны по всей стране. Анализ рынка труда показывает, что количество предложений работы в ВСУ увеличивается ежемесячно.

Среди наиболее востребованных военных специальностей - как боевые позиции, так и "тыловые" профессии.

Самыми популярными вакансиями являются:

стрелок;

электромонтер;

фельдшер;

инспектор пограничной службы;

бухгалтер;

водитель;

делопроизводитель;

медицинская сестра;

боевой медик;

оператор дронов.

Больше всего вакансий в Вооруженных Силах Украины предлагаются в сферах охраны и безопасности, телекоммуникаций и связи, транспорта и автобизнеса, медицины и фармацевтики, а также в области рабочих специальностей и производства.

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