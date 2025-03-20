Для человека, который хочет устроиться на работу, есть множество вакансий в ВСУ на хорошую зарплату

Вакансии в ВСУ бьют рекорды — какие профессии самые популярные
Граждане, подлежащие призыву, имеют возможность выбрать военную специальность в соответствии со своими навыками и опытом для участия в защите страны. Сейчас есть тысячи вакансий в ВСУ.
Аналитический материал о самых популярных из них публикует РБК-Украина.
Какие вакансии более других востребованы в ВСУ
Министерство обороны Украины предоставляет исчерпывающую информацию о службе в рядах Вооруженных Сил Украины через сеть рекрутинговых центров. Кроме того, государственные кадровые порталы, такие как "Единый портал вакансий" и Work.ua, публикуют тысячи вакансий в различных военных подразделениях.
Согласно данным Государственного центра занятости Украины, в начале марта было зарегистрировано около 6700 вакансий в сфере обороны по всей стране. Анализ рынка труда показывает, что количество предложений работы в ВСУ увеличивается ежемесячно.
Среди наиболее востребованных военных специальностей - как боевые позиции, так и "тыловые" профессии.
Самыми популярными вакансиями являются:
- стрелок;
- электромонтер;
- фельдшер;
- инспектор пограничной службы;
- бухгалтер;
- водитель;
- делопроизводитель;
- медицинская сестра;
- боевой медик;
- оператор дронов.
Больше всего вакансий в Вооруженных Силах Украины предлагаются в сферах охраны и безопасности, телекоммуникаций и связи, транспорта и автобизнеса, медицины и фармацевтики, а также в области рабочих специальностей и производства.
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