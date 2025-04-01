Среди рекрутов немало и женщин, особенно из Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областей

Рекрутинговый центр ВСУ. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

В Минобороны Украины отчитываются о значительном росте обращений граждан в центры рекрутинга ВСУ. Общее количество обращений за прошедшую неделю составило 1523 человека, что является вторым самым высоким показателем с начала года.

Соответствующая статистика обнародована на сайте Минобороны Украины.

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Количество украинцев, обратившихся в рекрутинговые центры. Фото: минобороны Украины

В ведомстве отмечают, что общее количество консультаций, предоставленных в марте, достигло 4942, а с момента открытия первого центра рекрутинга — 48406. Количество граждан, которые решили присоединиться в ряды Сил обороны Украины на прошлой неделе, составило 215 человек. Общее количество кандидатов, обратившихся в центры рекрутинга с начала их деятельности, достигло 9765 человек.

Количество женщин, которые захотели служить в ВСУ на условиях рекрутинга. Фото: Минобороны Украины

В Минобороны отмечают, что доля женщин среди желающих пройти военную службу остается стабильной и составляет 21% от общего количества обращений. Наиболее активным интересом к военной службе отмечаются жительницы Черновицкой (43%), Хмельницкой (39%) и Винницкой (37%) областей.

Напомним, ранее мы писали, какие вакансии наиболее востребованы в ВСУ. Среди них не только военные должности.

Также в Минобороны рассказали, сколько обращений получили центры рекрутинга ВСУ. Только за неделю к ним обратились более тысячи человек.