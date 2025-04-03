Рекрутинг в ВСУ — в Минобороны рассказали о наиболее востребованных специальностях среди добровольцев

Человек держит в руке военный билет. Фото: УНИАН

Полномасштабная война с Россией продолжается, поэтому Силам обороны Украины нужны специалисты разных профессий, даже гражданских. Присоединиться к службе в армии украинцы, в частности добровольцы, могут в центрах рекрутинга.

В Министерстве обороны Украины рассказали о специальностях в ВСУ, которыми чаще всего интересуются граждане.

Читайте также:

Служба в армии — где хотят работать украинцы

Отмечается, с тех пор как в феврале 2024 года в Украине заработал первый рекрутинговый центр, добровольцы чаще всего интересовались специальностями, связанными с БпЛА. Так, 16% от всех кандидатов, которые уже трудоустроились в подразделениях Сил обороны Украины (СОУ), выбрали именно это направление. Далее в рейтинге идут такие специальности:

водители — 15%;

стрелковые специальности — 14%;

штабные должности — 9%;

артиллерия — 6%;

связь (в частности, киберсвязь) — 6%;

медицинские должности (боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи) — 5%.

Также в Минобороны добавили, что работать по перечисленным специальностям хотели 71% от всех добровольцев, которые мобилизовались в армию через рекрутинговые центры.

Ранее мы рассказывали, что в приложении Резерв+ военнослужащие отныне могут подавать шесть новых рапортов. Все они связаны с увольнением со службы.

Также напомним, кто из украинских защитников в апреле получит доплату в 50 тыс. грн. Эту сумму начислят, если военнослужащие придерживаются определенных условий.