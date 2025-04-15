Более 10 тысяч человек стали кандидатами в ряды ВСУ в центрах рекрутинга

Работники центра рекрутинга ВСУ. Иллюстративное фото: Львовский горсовет

Украинцы продолжают становиться в очередь в ряды ВСУ через рекрутинг. В частности, уже более 10 тысяч человек являются кандидатами в Силы обороны в центрах рекрутинга.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины от 14 апреля.

Реклама

Читайте также:

Пополнение украинской армии через рекрутинг

По данным Минобороны, всего в центры рекрутинга украинской армии обратились уже 50 615 человек. В частности, на прошлой неделе специалисты центров предоставили 1072 консультации.

"10 143 гражданина уже стали кандидатами в Силы обороны Украины и военнослужащими. В частности, за прошедшую неделю такой статус получили 179 человек", — добавили в министерстве.

Доля женщин от всех обращений составляет 21%. Топ-3 области с наибольшим количеством кандидаток:

Черновицкая — 43%;

Хмельницкая — 39%;

Винницкая — 37%.

В топ-5 регионов, в которых наибольшее количество лиц присоединились в ряды Сил обороны Украины входит: город Киев, а также Львовская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

"С февраля 2024 года в Украине создано и работают 49 центров рекрутинга украинской армии, в том числе один онлайн-центр. Они преимущественно расположены в помещениях ЦНАПов, где можно получить консультации на условиях конфиденциальности. На территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения", — отметили в Минобороны.

Напомним, недавно мы писали, какие специальности интересны украинцам в рамках рекрутинга в ВСУ.

Также мы сообщали, что в Киеве открыли Центр рекрутинга ГУР. Туда ищут людей, которые своим опытом и навыками могут помочь с усилением.