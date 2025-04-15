Кращих бюджетників не знайти — 7 надійних смартфонів до 5000 грн

Коробка зі смартфоном Galaxy A05 в руках. Фото: скриншот/YouTube

Сучасні недорогі смартфони вже давно перестали бути відверто слабкими пристроями: у сегменті до 5000 грн можна знайти цікаві пропозиції з великими екранами, пристойними процесорами й камерою, яка цілком справляється з простими завданнями. Звісно, сподіватись на флагманський рівень не варто, але якщо шукати перший смартфон для дитини чи гаджет для старших родичів, подібні моделі цілком можуть стати вдалим вибором.

Про них пише hotline.ua.

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Poco M5s

Одним із перших за популярністю в цьому ціновому діапазоні виявляється Xiaomi Poco M5s у конфігурації 4/128 ГБ.

Смартфон Poco M5s. Фото: ek.ua

Цей смартфон отримав Full HD AMOLED-екран, чип MediaTek Helio G95, акумулятор на 5000 мАг із підтримкою 33 Вт швидкої зарядки та основну камеру на 64 МП, що здатна робити досить пристойні фото за належного освітлення. Для додаткової зручності передбачено NFC, роз'єм 3,5 мм для навушників, інфрачервоний порт і слот для microSD. Є також базовий захист від води та пилу за стандартом IP53.

Motorola Moto E13 і Samsung Galaxy A05

Якщо хочеться щось менш "китайське" й більш відомого бренду, можна звернути увагу на Motorola Moto E13 чи Samsung Galaxy A05. Однак у цих пристроїв характеристики помітно скромніші. Moto E13 має IPS-дисплей лише з HD-роздільністю, процесор Unisoc T606 та 13-мегапіксельну основну камеру.

Смартфон Motorola Moto E13. Фото: ek.ua

Galaxy A05 теж отримав HD-екран, але працює на трохи потужнішому чипі від MediaTek, має камеру на 50 МП та великий акумулятор на 5000 мАг.

Смартфон Samsung Galaxy A05. Фото: ek.ua

Водночас зрозуміло, що свої сильніші моделі Motorola та Samsung пропонують у середньому та високому ціновому сегментах, а вартість до 5000 грн зумовлює певні компроміси.

Nokia C32

Існує ще одна відносно відома альтернатива — Nokia C32.

Смартфон Nokia C32. Фото: ek.ua

Цей смартфон продається приблизно за 3500-3700 грн і теж має HD-дисплей, процесор Unisoc, 50-мегапіксельну основну камеру та батарею на 5000 мАг. До того ж він захищений від бризок і пилу за стандартом IP52. Сподіватися на міцність старої доброї Nokia 3310, звісно, не варто, проте як доступний смартфон із базовим набором можливостей він цілком підходить.

Realme Note 50 та ZTE Blade V50 Vita

Серед інших смартфонів до 5000 грн можна згадати Realme Note 50, що пропонує оновлення з частотою 90 Гц та захист корпусу за стандартом IP54.

Смартфон Realme Note 50. Фото: ek.ua

Є також ZTE Blade V50 Vita, де не тільки частота екрана становить 90 Гц, а і є акумулятор збільшеної місткості на 6000 мАг.

Смартфон ZTE Blade V50 Vita. Фото: ek.ua

ZTE Nubia Music

Додаткової уваги заслуговує яскравий смартфон ZTE Nubia Music, у якому теж реалізовано 90 Гц оновлення дисплея.

Смартфон ZTE Nubia Music. Фото: GSMArena

Його "залізо" не вирізняється чимось особливим, проте дизайн привертає увагу оригінальністю. Цікаво, що в апарата є аж два 3,5-мм аудіороз'єми та вбудована FM-антена, тож музичні можливості Nubia Music доволі симпатичні для любителів дротових навушників.

Нагадаємо, сучасні смартфони з хорошими камерами не обов'язково коштують надто дорого. На ринку є моделі, які можуть запропонувати багато фотоможливостей за невисоку ціну.

Також ми писали, що на ринку представлені моделі смартфонів, які не варті своїх грошей. Попри амбітні характеристики, вони поступаються конкурентам, які коштують дешевше.