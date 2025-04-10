Вони не варті ваших грошей — 5 смартфонів, які краще оминати у 2025 році

Смартфон iPhone 15 Pro. Фото: Unsplash

Зазвичай огляди роблять для того, щоб порадити вдалу покупку. Проте бувають смартфони, які, попри амбітні характеристики, не вартують вкладених у них чималих коштів.

Про те, які смартфони краще оминати, пише hotline.ua.

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Microsoft Surface Duo 2

Це один із найдорожчих телефонів-розкладачок на ринку.

Смартфон Microsoft Surface Duo 2. Фото: ek.ua

У нього справді великий екран на 8,3 дюйма і цікавий формфактор із двома окремими панелями. Втім, решта характеристик — процесор, камери та обсяги пам'яті — поступаються конкурентам на кшталт Galaxy Fold4, який має аналогічну ціну. Тож перш ніж купувати, варто порівняти усі показники з альтернативами.

iPhone 16 Pro/Max із терабайтом пам'яті

Сучасні смартфони використовують ефективні кодеки для фото й відео, тому середньостатистичному користувачеві терабайт місця навряд чи потрібен.

Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Навіть якщо фотографувати щодня, заповнити 256 ГБ за пів року не так уже й просто. Модифікацію на 1 ТБ варто обирати лише професіоналам, які знімають у форматі Apple ProRes RAW, але і їм частіше доводиться швидко передавати відзнятий матеріал на зовнішні накопичувачі. Тож набагато доцільніше зупинитися на 512 ГБ і, за зекономлені кошти, придбати додатковий SSD.

HUAWEI Mate X3

Починаючи з 2023 року, через санкції США гаджети Huawei не мають офіційної підтримки застосунків Google.

Смартфон HUAWEI Mate X3. Фото: ek.ua

Хоча Google Play Store можна встановити за допомогою додаткових маніпуляцій, система не проходить сертифікації, а отже, немає оплати через Google Pay. Купувати дорогу модель за понад 50 тис. грн, якою навіть неможливо розрахуватися у магазині, — рішення сумнівне. Це стосується всіх пристроїв бренду, тож краще заздалегідь перевіряти наявність повноцінної підтримки в Україні.

Infinix Zero Flip

Ця розкладачка приваблює нестандартним дизайном, однак має досить слабкий процесор Dimensity 8020, який поступається навіть застарілому Snapdragon 888.

Смартфон Infinix Zero Flip. Фото: ek.ua

При цьому лише трохи дорожчий Galaxy Flip6 отримав сучасний Snapdragon 8 Gen 3, більший обсяг оперативної пам'яті та покращену стабілізацію в камері. Питання, навіщо платити майже стільки ж за гірші характеристики, залишається відкритим.

Sony Xperia 1 VI

На перший погляд, дуже привабливий камерафон із 4K 120 FPS та оптичним зумом.

Смартфон Sony Xperia 1 VI. Фото: ek.ua

Але якщо порівняти його з Xiaomi Mi 14 Ultra, стане зрозуміло, що у конкурента кращий (і дешевший) сенсор зі змінною діафрагмою та традиційною оптикою Leica. У "Соні" є повернення роз'єму 3,5 мм, проте за це доведеться доплатити приблизно 5 тис. грн, і тут вже кожен сам вирішує, наскільки це виправдана інвестиція.

Нагадаємо, що сучасні смартфони з хорошими камерами не обов'язково мають коштувати дорого. Навіть доступні моделі до 500 доларів можуть запропонувати якісні знімки.

Також ми писали, що флагманські смартфони стають все дорожчими через покращення та отримання нових функцій. Водночас бюджетні моделі не відстають, і більшість топових технологій поступово перекочовують і в них, не зростаючи в ціні.