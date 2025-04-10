Они не стоят ваших денег — 5 смартфонов, которые лучше обходить стороной в 2025 году

Смартфон iPhone 15 Pro. Фото: Unsplash

Обычно обзоры делают для того, чтобы посоветовать удачную покупку. Однако бывают смартфоны, которые, несмотря на амбициозные характеристики, не стоят вложенных в них немалых средств.

О том, какие смартфоны лучше обходить стороной, пишет hotline.ua.

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Microsoft Surface Duo 2

Это один из самых дорогих телефонов-раскладушек на рынке.

Смартфон Microsoft Surface Duo 2 Microsoft Surface Duo 2. Фото: ek.ua

У него действительно большой экран на 8,3 дюйма и интересный форм-фактор с двумя отдельными панелями. Впрочем, остальные характеристики — процессор, камеры и объемы памяти — уступают конкурентам вроде Galaxy Fold4, который имеет аналогичную цену. Поэтому прежде чем покупать, стоит сравнить все показатели с альтернативами.

iPhone 16 Pro/Max с терабайтом памяти

Современные смартфоны используют эффективные кодеки для фото и видео, поэтому среднестатистическому пользователю терабайт места вряд ли нужен.

Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Даже если фотографировать каждый день, заполнить 256 ГБ за полгода не так уж и просто. Модификацию на 1 ТБ стоит выбирать только профессионалам, которые снимают в формате Apple ProRes RAW, но и им чаще приходится быстро передавать отснятый материал на внешние накопители. Поэтому гораздо целесообразнее остановиться на 512 ГБ и, за сэкономленные средства, приобрести дополнительный SSD.

HUAWEI Mate X3

Начиная с 2023 года, из-за санкций США гаджеты Huawei не имеют официальной поддержки приложений Google.

Смартфон HUAWEI Mate X3. Фото: ek.ua

Хотя Google Play Store можно установить с помощью дополнительных манипуляций, система не проходит сертификации, а значит, нет оплаты через Google Pay. Покупать дорогую модель за более 50 тыс. грн, которой даже невозможно рассчитаться в магазине, — решение сомнительное. Это касается всех устройств бренда, поэтому лучше заранее проверять наличие полноценной поддержки в Украине.

Infinix Zero Flip Infinix Zero Flip

Эта раскладушка привлекает нестандартным дизайном, однако имеет достаточно слабый процессор Dimensity 8020, который уступает даже устаревшему Snapdragon 888.

Смартфон Infinix Zero Flip. Фото: ek.ua

При этом лишь чуть более дорогой Galaxy Flip6 получил современный Snapdragon 8 Gen 3, больший объем оперативной памяти и улучшенную стабилизацию в камере. Вопрос, зачем платить почти столько же за худшие характеристики, остается открытым.

Sony Xperia 1 VI

На первый взгляд, очень привлекательный камерафон с 4K 120 FPS и оптическим зумом.

Смартфон Sony Xperia 1 VI. Фото: ek.ua

Но если сравнить его с Xiaomi Mi 14 Ultra, станет понятно, что у конкурента лучший (и более дешевый) сенсор с переменной диафрагмой и традиционной оптикой Leica. У "Сони" есть возврат разъема 3,5 мм, однако за это придется доплатить примерно 5 тыс. грн, и тут уже каждый сам решает, насколько это оправданная инвестиция.

Напомним, что современные смартфоны с хорошими камерами не обязательно должны стоить дорого. Даже доступные модели до 500 долларов могут предложить качественные снимки.

Также мы писали, что флагманские смартфоны становятся все дороже из-за улучшения и получения новых функций. В то же время бюджетные модели не отстают, и большинство топовых технологий постепенно перекочевывают и в них, не вырастая в цене.