Они не стоят ваших денег — 5 смартфонов, которые лучше обходить стороной в 2025 году

Эксперты назвали 5 смартфонов, которые не стоит покупать в 2025
Обычно обзоры делают для того, чтобы посоветовать удачную покупку. Однако бывают смартфоны, которые, несмотря на амбициозные характеристики, не стоят вложенных в них немалых средств.
О том, какие смартфоны лучше обходить стороной, пишет hotline.ua.
Microsoft Surface Duo 2
Это один из самых дорогих телефонов-раскладушек на рынке.
У него действительно большой экран на 8,3 дюйма и интересный форм-фактор с двумя отдельными панелями. Впрочем, остальные характеристики — процессор, камеры и объемы памяти — уступают конкурентам вроде Galaxy Fold4, который имеет аналогичную цену. Поэтому прежде чем покупать, стоит сравнить все показатели с альтернативами.
iPhone 16 Pro/Max с терабайтом памяти
Современные смартфоны используют эффективные кодеки для фото и видео, поэтому среднестатистическому пользователю терабайт места вряд ли нужен.
Даже если фотографировать каждый день, заполнить 256 ГБ за полгода не так уж и просто. Модификацию на 1 ТБ стоит выбирать только профессионалам, которые снимают в формате Apple ProRes RAW, но и им чаще приходится быстро передавать отснятый материал на внешние накопители. Поэтому гораздо целесообразнее остановиться на 512 ГБ и, за сэкономленные средства, приобрести дополнительный SSD.
HUAWEI Mate X3
Начиная с 2023 года, из-за санкций США гаджеты Huawei не имеют официальной поддержки приложений Google.
Хотя Google Play Store можно установить с помощью дополнительных манипуляций, система не проходит сертификации, а значит, нет оплаты через Google Pay. Покупать дорогую модель за более 50 тыс. грн, которой даже невозможно рассчитаться в магазине, — решение сомнительное. Это касается всех устройств бренда, поэтому лучше заранее проверять наличие полноценной поддержки в Украине.
Infinix Zero Flip Infinix Zero Flip
Эта раскладушка привлекает нестандартным дизайном, однако имеет достаточно слабый процессор Dimensity 8020, который уступает даже устаревшему Snapdragon 888.
При этом лишь чуть более дорогой Galaxy Flip6 получил современный Snapdragon 8 Gen 3, больший объем оперативной памяти и улучшенную стабилизацию в камере. Вопрос, зачем платить почти столько же за худшие характеристики, остается открытым.
Sony Xperia 1 VI
На первый взгляд, очень привлекательный камерафон с 4K 120 FPS и оптическим зумом.
Но если сравнить его с Xiaomi Mi 14 Ultra, станет понятно, что у конкурента лучший (и более дешевый) сенсор с переменной диафрагмой и традиционной оптикой Leica. У "Сони" есть возврат разъема 3,5 мм, однако за это придется доплатить примерно 5 тыс. грн, и тут уже каждый сам решает, насколько это оправданная инвестиция.
Напомним, что современные смартфоны с хорошими камерами не обязательно должны стоить дорого. Даже доступные модели до 500 долларов могут предложить качественные снимки.
Также мы писали, что флагманские смартфоны становятся все дороже из-за улучшения и получения новых функций. В то же время бюджетные модели не отстают, и большинство топовых технологий постепенно перекочевывают и в них, не вырастая в цене.
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