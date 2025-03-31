Найкращі бюджетні смартфони 2025 року — ці дві моделі знищують конкурентів

Смартфон Samsung Galaxy A15 5G. Фото: скриншот/YouTube

Флагманські смартфони стають дедалі дорожчими через усе більшу кількість нових функцій, які виробники в них вбудовують. Проте частина цих сучасних технологій поступово переходить і в дешевші моделі. Завдяки цьому бюджетні Android-смартфони продовжують покращуватися, водночас не надто зростаючи в ціні.

Про два найкращі бюджетні рішення розповіло The New York Times.

Читайте також:

Які дві моделі бюджетних смартфонів є оптимальними у 2025 році

Видання протестувало нову добірку недорогих телефонів і дійшло висновку, що Samsung Galaxy A15 5G — найкращий бюджетний Android-смартфон.

Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

Ця модель пропонує яскравий і контрастний 6,5-дюймовий AMOLED-екран із частотою 90 Гц, що ідеально підходить для перегляду відео та ігор. Використання процесора MediaTek 6835 з 4 ГБ оперативної пам'яті забезпечує комфортну роботу в режимі багатозадачності та швидкість у щоденних завданнях. Пристрій постачається з найновішою версією Android і, що важливо, має чотирирічну програмну підтримку. Крім того, планується надання оновлень безпеки до 2029 року.

Ціни в Україні починаються від 6 900 грн.

Найкращою альтернативою моделі від Samsung є Motorola Moto G Power (2024).

Бюджетний смартфон Motorola Moto G Power (2024). Фото: ek.ua

Смартфон обладнаний швидким LCD-екраном із підвищеною частотою оновлення 120 Гц, демонструє гідну продуктивність і має чудові динаміки. Смартфон тримає заряд два дні та підтримує бездротову зарядку. Проте він дорожчий за A15 5G, екран не такий яскравий, а оновлення ПЗ він отримає лише один раз.

Цей смартфон має більш привабливий вигляд з погляду дизайну та продуктивності. Хоча корпус пластиковий, приємне на дотик "веганське шкіряне" покриття додає йому відчуття преміальності.

Ціни в Україні починаються від 8 999 грн.

Нагадаємо, виробники середньобюджетних смартфонів вивели свої пристрої на новий рівень. Наразі більшість з них не поступається флагманським моделям за продуктивністю й можуть коштувати значно дешевше.

Також ми писали, що Rakuten Viber поділився статистикою найпопулярніших смартфонів серед українців. Пристрої на Android утримують лідерство з 75% користувачів, водночас частка iOS склала 25%.