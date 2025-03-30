Справа не лише у грошах — 5 причин купити дешевий смартфон, а не флагман

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Як правило, коли людина шукає новий телефон, найперший фактор — це бюджет. Хочеться отримати максимум за свої гроші. Втім, навіть якщо ви можете дозволити собі флагман, інколи доцільніше купити девайс простіший. Чому саме? Річ у тім, що дешевші моделі мають декілька переваг, які часто ігнорують.

Про це пише GSMinfo.

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Дешевші смартфони не б'ють по гаманцю

По-перше, цінове питання. Якщо заплатити менше за телефон, залишаться додаткові кошти на потрібні аксесуари (чохли, повербанки, зарядні кабелі) або інші нагальні витрати. У мобільному світі діє принцип спадної віддачі: подвоєння ціни не дає пропорційного приросту якості. Тож флагман може коштувати втричі більше, але навряд чи буде настільки ж кращим за більш доступний смартфон.

Триваліший час роботи від батареї

Багато дорогих телефонів мають чипи з великою потужністю та екрани з високою частотою оновлення. Це здорово, але швидко "з'їдає" заряд. У середньобюджетних апаратах зазвичай немає 5G або ультрапросунутих функцій, тож акумулятор розряджається повільніше. Ба більше, виробники дешевших моделей часто встановлюють батареї на 5000 мАг і навіть більші, що дає змогу "прожити" без підзарядки дві-три доби.

Міцна конструкція без скла

Скляні корпуси мають дорогий й елегантний вигляд, однак легко б'ються, а телефон стає слизьким і може частіше випасти з рук. Натомість у бюджетних пристроях здебільшого використовують пластик, який витримує удари краще. В результаті такі моделі рідше "злітають" у ремонт і довше служать власникам.

Залізо не гріється

Флагманські чипсети гарантують потужність, проте сильно нагріваються під час тривалих ігрових сесій або ресурсомістких завдань. У бюджетних смартфонах процесори середнього класу не настільки вибагливі до охолодження. Іронія полягає в тому, що на довгих дистанціях такий девайс може працювати стабільніше, адже не перегріватиметься.

Зручні сканери відбитків

Топові смартфони здебільшого комплектуються підекранними сканерами, і не всім подобається цей варіант. Водночас у недорогому сегменті можна знайти моделі із заднім сканером, збоку на кнопці живлення чи навіть кількома варіантами одночасно. Це дає свободу вибору — обирайте спосіб розблокування, який пасує саме вам.

Бюджетні моделі часто поступаються флагманам у технічних характеристиках, але в багатьох моментах можуть виявитися практичнішими. Якщо для вас пріоритетом є тривала робота без підзарядки, міцний корпус, помірний нагрів та зручний сканер відбитків — дешевий смартфон може виявитися найкращим вибором.

Нагадаємо, ринок смартфонів пропонує багато пристроїв середнього класу. Більшість з них не поступається флагманам за характеристиками й коштує значно дешевше.

Також ми писали, що магазини часто пропонують придбати смартфон з вітрини зі значною знижкою. Спочатку може здатися, що це чудовий спосіб заощадити, однак таке рішення тягне за собою низку проблем.