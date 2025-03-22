Ознаки того, що телефон незабаром перестане працювати — на що звернути увагу

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Експерти поділилися ключовими ознаками, які вказують на те, що ваш смартфон може незабаром перестати працювати. Щоб уникнути неприємних сюрпризів у невідповідний момент, варто звертати увагу на певні симптоми несправності мобільного пристрою.

Про це пише Апостроф.

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Смартфон швидко розряджається

Батарея телефону повинна тримати заряд досить довго. Якщо ж пристрій, який раніше працював без проблем, починає стрімко втрачати заряд, це може свідчити про серйозні проблеми з акумулятором. Особливо тривожним сигналом є нагрівання батареї — у такому випадку варто звернутися до сервісного центру.

Самовільне вимкнення гаджета

Смартфон має вимикатися лише за бажанням власника, через відповідну кнопку або налаштування. Якщо пристрій починає вимикатися самостійно без видимих причин, це може свідчити про внутрішній збій. Якщо такі ситуації трапляються часто, телефон може повністю вийти з ладу найближчим часом.

Проблеми з екраном

Якщо після падіння сенсорний екран перестав реагувати на дотики або неправильно відображає інформацію, це є серйозним сигналом несправності. У більшості випадків такий пристрій вже не зможе працювати належним чином, і його доведеться ремонтувати або замінити.

Щоб уникнути раптових ламань, фахівці рекомендують уважно стежити за роботою смартфона та вчасно звертатися до сервісних спеціалістів при перших ознаках несправностей.

Нагадаємо, купівля нового смартфона завжди є відповідальною справою, особливо для тих, хто не хоче розбиратися в технічних параметрах пристрою. Якщо ви вирішили обрати новий телефон, необхідно визначити критерії, які допоможуть зробити правильний вибір.

Також ми писали, що магазини часто пропонують придбати вітринний зразок смартфона, пропонуючи хорошу знижку. Спочатку може здатися, що це чудовий спосіб заощадити, однак у майбутньому з таким пристроєм можуть виникнути проблеми.