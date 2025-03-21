ТОП-5 ознак, що смартфон не вартий купівлі, просто взявши його в руки

Чоловік тримає смартфон в руках. Фото: Unsplash

Вибір смартфона завжди є відповідальною і не простою справою, особливо для недосвідченого користувача, який не хоче розбиратися в різноманітті технічних параметрів гаджета. Якщо ви наосліп пішли обирати новий смартфон, варто підійти до вибору такого пристрою з незвичайного боку, визначивши критерії, які допоможуть зробити правильний вибір.

Про це пише GSMinfo.

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Пластиковий корпус

Такий корпус у 2025 році — показник дешевого смартфона, але головне, аби він не був кволим. Краще звертати увагу на пристрої, створені з металу і скла. Хороший гаджет завжди матиме металеву рамку, а задня кришка буде виготовлена з кераміки або скла.

Якщо ж вас сподобав телефон із пластиковим корпусом, важливо, щоб він був міцним. Це можна перевірити, злегка натиснувши на різні частини задньої кришки пальцем. Якщо корпус прогинається — це не хороший знак.

Знімний акумулятор

Зустріти сучасний смартфон зі змінною батареєю — це зануритися в минуле століття, оскільки зараз гаджети її просто не потребують. І на це є низка причин:

акумулятор не встигає деградувати, перш ніж смартфон морально застаріє, тому його спокійно вистачить на 2-3 роки;

раніше на деякі моделі телефонів продавалися акумулятори великої місткості, які зараз не потрібні, оскільки існують портативні повербанки.

Не варто купувати пристрій, якщо він має змінну батарею. По-перше, сам по собі він буде не дуже гарним, а в зазорах постійно накопичуватиметься бруд.

Вага і габарити

Зараз діагональ екрана 6 дюймів і більше — ідеальний формфактор для більшості користувачів.

Перш за все, потрібно вирішити, чи зручно вам буде користуватися таким пристроєм, оскільки на ринку існують як великі, так і компактні смартфони, а більшість додатків розробляються під 5-6 дюймів.

Вага сучасного гаджета не повинна бути надто великою або надто легкою — він повинен зручно лежати в руці.

Екран

Увімкнувши пристрій, в першу чергу перевірте максимальну яскравість екрана, а також розгляньте дисплей з усіх боків. Зробивши це, надайте собі відповідь на такі запитання: чи зручно вам читати текст? Чи зручно вам писати повідомлення? Чи під усіма кутами нахилу ви можете розгледіти, що відбувається на екрані?

Не варто обирати пристрій, на якому можна побачити пікселі, або ж той, який надає спотворене зображення під невеликим кутом нахилу.

Навіть недорогі смартфони можуть бути оснащені хорошою IPS-матрицею. Достатньо відкрити білий фон і уважно подивитися на кути — в них не повинно бути тьмяного або засвіченого зображення.

Відсутність USB Type-C

Зараз це європейський стандарт, прийнятий на законодавчому рівні. Якщо смартфон не має порту USB Type-C, це застарілий гаджет.

Його перевага в тому, що він під'єднується до пристрою будь-яким боком і набагато швидший за Micro-USB. Також не потрібно буде довго шукати такий дріт у магазинах, оскільки він продається скрізь.

Нагадаємо, важливий етап у житті кожного користувача — купівля нового телефона. Проте це не означає, що старий пристрій потрібно викидати або залишати припадати пилом. Є багато способів надати йому друге життя та знову корисно використовувати.

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