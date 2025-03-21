ТОП-5 признаков, что смартфон не стоит покупки, просто взяв его в руки

Мужчина держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Выбор смартфона всегда является ответственным и не простым делом, особенно для неопытного пользователя, который не хочет разбираться в многообразии технических параметров гаджета. Если вы вслепую пошли выбирать новый смартфон, стоит подойти к выбору такого устройства с необычной стороны, определив критерии, которые помогут сделать правильный выбор.

Об этом пишет GSMinfo.

Читайте также:

Пластиковый корпус

Такой корпус в 2025 году — показатель дешевого смартфона, но главное, чтобы он не был хилым. Лучше обращать внимание на устройства, созданные из металла и стекла. Хороший гаджет всегда будет иметь металлическую рамку, а задняя крышка будет изготовлена из керамики или стекла.

Если вам приглянулся телефон с пластиковым корпусом, важно, чтобы он был прочным. Это можно проверить, слегка нажав на разные части задней крышки пальцем. Если корпус прогибается — это не хороший знак.

Съемный аккумулятор

Встретить современный смартфон со сменной батареей — это окунуться в прошлый век, поскольку сейчас гаджеты в ней просто не нуждаются. И на это есть ряд причин:

аккумулятор не успевает деградировать, прежде чем смартфон морально устареют, поэтому его спокойно хватит на 2-3 года;

раньше на некоторые модели телефонов продавались аккумуляторы большой емкости, которые сейчас не нужны, поскольку существуют портативные повербанки.

Не стоит покупать устройство, если оно имеет сменную батарею. Во-первых, само по себе оно будет не очень хорошим, а в зазорах постоянно будет скапливаться грязь.

Вес и габариты

Сейчас диагональ экрана 6 дюймов и больше — идеальный форм-фактор для большинства пользователей.

Прежде всего, нужно решить, удобно ли вам будет пользоваться таким устройством, поскольку на рынке существуют как большие, так и компактные смартфоны, а большинство приложений разрабатываются под 5-6 дюймов.

Вес современного гаджета не должен быть слишком большим или слишком легким — он должен удобно лежать в руке.

Экран

Включив устройство, в первую очередь проверьте максимальную яркость экрана, а также рассмотрите дисплей со всех сторон. Сделав это, ответьте себе на такие вопросы: удобно ли вам читать текст? Удобно ли вам писать сообщения? Под всеми ли углами наклона вы можете разглядеть, что происходит на экране?

Не стоит выбирать устройство, на котором можно увидеть пиксели, или же то, которое предоставляет искаженное изображение под небольшим углом наклона.

Даже недорогие смартфоны могут быть оснащены хорошей IPS-матрицей. Достаточно открыть белый фон и внимательно посмотреть на углы — в них не должно быть тусклого или засвеченного изображения.

Отсутствие USB Type-C

Сейчас это европейский стандарт, принятый на законодательном уровне. Если смартфон не имеет порта USB Type-C, это устаревший гаджет.

Его преимущество в том, что он подключается к устройству любой стороной и намного быстрее Micro-USB. Также не нужно будет долго искать такой провод в магазинах, поскольку он продается везде.

Напомним, важный этап в жизни каждого пользователя — покупка нового телефона. Однако это не означает, что старое устройство нужно выбрасывать или оставлять пылиться. Есть много способов дать ему вторую жизнь и снова полезно использовать.

Также мы писали, что Google наконец представила среднебюджетный Pixel 9a. Смартфон получил лучшую камеру, процессор и экран, сохраняя свою цену.