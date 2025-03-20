Google офіційно представила Pixel 9a — за стару ціну з новим дизайном та "залізом"

Дівчина тримає смартфон Google Pixel 9a. Фото: Google

Google офіційно представила середньобюджетний Pixel 9a, майже нікого не здивувавши, оскільки про нього в мережі з'являлося багато витоків. Смартфон позбавився випуклої камери, отримав більший екран, процесор Tensor G4 та кращий захист від води.

Про це пише The Verge.

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Новинку дуже легко порівнювати з iPhone 16e, оскільки "бюджетний" iPhone від Apple з'явився на ринку лише кілька тижнів тому.

Обидва телефони мають схожі характеристики, включаючи захист від води за стандартом IP68, проте в iPhone 16e вартістю 599 доларів немає надширококутної камери, а екран має частоту оновлення лише 60 Гц. Коштує на 100 доларів дешевше, Pixel 9a отримав подвійний блок камери, а також швидший дисплей.

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: Google

Як можна помітити, Pixel 9a позбавився виступів камери над корпусом, що означає, що телефон не буде гойдатися вперед-назад, коли ви натискаєте на екран, коли пристрій лежить на столі.

Сам екран став більшим — 6,3 дюйма проти 6,1 дюйма в Pixel 8a. Попри це, телефон менш ніж на два міліметри вищий, а також легший. Відбулося не лише збільшення, але й покращення яскравості — пікове значення досягає 2700 ніт. Панель залишилася з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 120 Гц.

Смартфон отримав 48-мегапіксельну задню камеру та 13-мегапіксельний надширококутний модуль.

Було підвищено клас захисту — замість IP67 тепер стандарт IP68, що означає, що смартфон може витримувати занурення в воду на більшу глибину. Збільшилася й місткість акумулятора — 5100 мАг проти 4492 мАг в Pixel 8a.

Головною перевагою залишаються сім років оновлень операційної системи та підтримка безпеки протягом цього часу.

Зараз базова модель 8/128 Гб продається за 499 доларів, версія з 8/256 Гб за 599 доларів. Старт продажу очікується у квітні, точна дата ще не вказана.

Нагадаємо, незадовго до офіційного анонсу Google Pixel 9a в мережі з'явилися фото, які продемонстрували новий колір смартфона. Разом з ними з'явилися й маркетингові матеріали.

Також ми писали, що останні витоки точно продемонстрували, який зовнішній вигляд матиме Pixel 9a. Користувачі в мережі назвали дизайн новинки відчутно дешевшим, ніж у попередніх моделях.