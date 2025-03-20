Google офіційно представила Pixel 9a — за стару ціну з новим дизайном та "залізом"

Google представила середньобюджетний Pixel 9a — чим він дивує
Google офіційно представила середньобюджетний Pixel 9a, майже нікого не здивувавши, оскільки про нього в мережі з'являлося багато витоків. Смартфон позбавився випуклої камери, отримав більший екран, процесор Tensor G4 та кращий захист від води.
Про це пише The Verge.
Які характеристики смартфона Google Pixel 9a
Новинку дуже легко порівнювати з iPhone 16e, оскільки "бюджетний" iPhone від Apple з'явився на ринку лише кілька тижнів тому.
Обидва телефони мають схожі характеристики, включаючи захист від води за стандартом IP68, проте в iPhone 16e вартістю 599 доларів немає надширококутної камери, а екран має частоту оновлення лише 60 Гц. Коштує на 100 доларів дешевше, Pixel 9a отримав подвійний блок камери, а також швидший дисплей.
Як можна помітити, Pixel 9a позбавився виступів камери над корпусом, що означає, що телефон не буде гойдатися вперед-назад, коли ви натискаєте на екран, коли пристрій лежить на столі.
Сам екран став більшим — 6,3 дюйма проти 6,1 дюйма в Pixel 8a. Попри це, телефон менш ніж на два міліметри вищий, а також легший. Відбулося не лише збільшення, але й покращення яскравості — пікове значення досягає 2700 ніт. Панель залишилася з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 120 Гц.
Смартфон отримав 48-мегапіксельну задню камеру та 13-мегапіксельний надширококутний модуль.
Було підвищено клас захисту — замість IP67 тепер стандарт IP68, що означає, що смартфон може витримувати занурення в воду на більшу глибину. Збільшилася й місткість акумулятора — 5100 мАг проти 4492 мАг в Pixel 8a.
Головною перевагою залишаються сім років оновлень операційної системи та підтримка безпеки протягом цього часу.
Зараз базова модель 8/128 Гб продається за 499 доларів, версія з 8/256 Гб за 599 доларів. Старт продажу очікується у квітні, точна дата ще не вказана.
Нагадаємо, незадовго до офіційного анонсу Google Pixel 9a в мережі з'явилися фото, які продемонстрували новий колір смартфона. Разом з ними з'явилися й маркетингові матеріали.
Також ми писали, що останні витоки точно продемонстрували, який зовнішній вигляд матиме Pixel 9a. Користувачі в мережі назвали дизайн новинки відчутно дешевшим, ніж у попередніх моделях.
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