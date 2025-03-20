Google официально представила Pixel 9a — по старой цене с новым дизайном и "железом"

Девушка держит смартфон Google Pixel 9a. Фото: Google

Google официально представила среднебюджетный Pixel 9a, почти никого не удивив, поскольку о нем в сети появлялось много утечек. Смартфон лишился выпуклой камеры, получил больший экран, процессор Tensor G4 и лучшую защиту от воды.

Об этом пишет The Verge.

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Новинку очень легко сравнивать с iPhone 16e, поскольку "бюджетный" iPhone от Apple появился на рынке всего несколько недель назад.

Оба телефона имеют схожие характеристики, включая защиту от воды по стандарту IP68, однако в iPhone 16e стоимостью 599 долларов нет сверхширокоугольной камеры, а экран имеет частоту обновления только 60 Гц. Стоящий на 100 долларов дешевле, Pixel 9a получил двойной блок камеры, а также более быстрый дисплей.

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: Google

Как можно заметить, Pixel 9a лишился выступов камеры над корпусом, что означает, что телефон не будет качаться вперед-назад, когда вы нажимаете на экран, когда устройство лежит на столе.

Сам экран стал больше — 6,3 дюйма против 6,1 дюйма в Pixel 8a. Несмотря на это, телефон менее чем на два миллиметра выше, а также легче. Произошло не только увеличение, но и улучшение яркости — пиковое значение достигает 2700 нит. Панель осталась с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон получил 48-мегапиксельную заднюю камеру и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Был повышен класс защиты — вместо IP67 теперь стандарт IP68, что означает, что смартфон может выдерживать погружение в воду на большую глубину. Увеличилась и емкость аккумулятора — 5100 мАч против 4492 мАч в Pixel 8a.

Главным преимуществом остаются семь лет обновлений операционной системы и поддержка безопасности в течение этого времени.

Сейчас базовая модель 8/128 Гб продается за 499 долларов, версия с 8/256 Гб за 599 долларов. Старт продаж ожидается в апреле, точная дата еще не указана.

Напомним, незадолго до официального анонса Google Pixel 9a в сети появились фото, которые продемонстрировали новый цвет смартфона. Вместе с ними появились и маркетинговые материалы.

Также мы писали, что последние утечки точно продемонстрировали, какой внешний вид будет иметь Pixel 9a. Пользователи в сети назвали дизайн новинки ощутимо дешевле, чем в предыдущих моделях.