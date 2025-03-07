В останніх витоках показали Google Pixel 9a у новому кольорі "Iris" — фото

Новий колір смартфона Google Pixel 9a. Фото: 9to5Google

Незадовго до релізу Google Pixel 9a в мережі з'явилися нові витоки. На них продемонстровано новий колір пристрою середнього класу.

Про це пише 9to5Google.

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Автором нових витоків є Еван Бласс, який опублікував їх у приватному акаунті X (Twitter). На них зображено майбутній пристрій в офіційних маркетингових матеріалах.

Нові деталі не показали нічого нового, на них згадується Gemini, різні сервіси Google, Feature Drops та інші програми екосистеми Pixel. Також на одному з промоматеріалів згадується про виявлення крадіжок.

Найбільша увага зосереджена на Pixel 9a у новому фіолетовому кольорі, який, за очікуваннями, отримає назву "Iris". Можна побачити цей колір у порівнянні з рештою лінійки.

Кольорова палітра корпусу Google Pixel 9a. Фото: Evan Blass/X

Google Pixel 9a у фіолетовому кольорі корпусу. Фото: Evan Blass/X

Google Pixel 9a у фіолетовому кольорі корпусу. Фото: Evan Blass/X 1 / 3

Також можна побачити набагато кращий вигляд горбка камери або його відсутність. Камера трохи виступає з задньої частини пристрою, що нагадує смартфони середини-кінця 2010-х років, а не те, що ми звикли бачити сьогодні.

Імовірно, це пов'язано з тим, що Pixel 9a товстіший, що також залишає місце для більшого акумулятора. Очікується, що Google анонсує Pixel 9a пізніше цього місяця. За останніми чутками, дата релізу — 26 березня.

Нагадаємо, нещодавні витоки Google Pixel 9a показали, яким буде кінцевий дизайн смартфона. Одним з головних недоліків називають відчутно дешевший зовнішній вигляд, ніж у попередніх пристроях лінійки.

Також ми писали, що Google Gemini є потужним і корисним інструментом, який допоможе у повсякденному житті. Він може надавати рекомендації щодо покупок, планувати подорожі та багато іншого, про що ви могли не знати.