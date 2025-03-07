В последних утечках показали Google Pixel 9a в новом цвете Iris — фото

Новый цвет смартфона Google Pixel 9a. Фото: 9to5Google

Незадолго до релиза Google Pixel 9a в сети появились новые утечки. На них продемонстрирован новый цвет устройства среднего класса.

Об этом пишет 9to5Google.

Читайте также:

Как будет выглядеть Google Pixel 9a в новом цвете

Автором новых утечек является Эван Бласс, который опубликовал их в частном аккаунте X (Twitter). На них изображено будущее устройство в официальных маркетинговых материалах.

Новые детали не показали ничего нового, на них упоминается Gemini, различные сервисы Google, Feature Drops и другие приложения экосистемы Pixel. Также на одном из промоматериалов упоминается об обнаружении краж.

Наибольшее внимание сосредоточено на Pixel 9a в новом фиолетовом цвете, который, по ожиданиям, получит название "Iris". Можно увидеть этот цвет в сравнении с остальной линейкой.

Цветовая палитра корпуса Google Pixel 9a. Фото: Evan Blass/X

Google Pixel 9a в фиолетовом цвете корпуса. Фото: Evan Blass/X

Google Pixel 9a в фиолетовом цвете корпуса. Фото: Evan Blass/X 1 / 3

Также можно увидеть гораздо лучший вид бугорка камеры или его отсутствие. Камера немного выступает из задней части устройства, что напоминает смартфоны середины-конца 2010-х годов, а не то, что мы привыкли видеть сегодня.

Вероятно, это связано с тем, что Pixel 9a толще, что также оставляет место для большего аккумулятора. Ожидается, что Google анонсирует Pixel 9a позже в этом месяце. По последним слухам, дата релиза — 26 марта.

Напомним, недавние утечки Google Pixel 9a показали, каким будет конечный дизайн смартфона. Одним из главных недостатков называют ощутимо более дешевый внешний вид, чем в предыдущих устройствах линейки.

Также мы писали, что Google Gemini является мощным и полезным инструментом, который поможет в повседневной жизни. Он может предоставлять рекомендации по покупкам, планировать путешествия и многое другое, о чем вы могли не знать.