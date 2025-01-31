Google готує до випуску бюджетний Pixel 9a — коли стартує продаж та які ціни

Смартфон Google Pixel 9. Фото: Unsplash

Google прискорює випуск нового Pixel 9a, і, за останньою інформацією, смартфон вийде раніше, ніж зазвичай. Традиційно компанія представляє серію "а" під час конференції Google I/O у травні, але цього року реліз відбудеться вже в середині березня. Подібним чином минулого року Google перенесла вихід серії Pixel 9 з жовтня на серпень.

Про це пише Android Headlines.

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Коли відбудеться старт продажу Google Pixel 9a

За даними джерел, передзамовлення на Google Pixel 9a відкриються 19 березня, а відправлення замовлень та старт продажів у магазинах відбудуться 26 березня.

Google Pixel 9a отримає оновлений дизайн. Фото: OnLeaks/X

Вартість базової моделі зі 128 ГБ пам'яті у США становитиме 499 доларів, тоді як версія на 256 ГБ обійдеться у 599 доларів. Як і раніше, Verizon запропонує модель з mmWave за додаткові 50 доларів.

Однією з найпомітніших змін у Pixel 9a стане відмова від фірмової камери-"бара". Натомість смартфон отримає рівну задню панель, що може бути пов'язано зі збільшеною батареєю. Pixel 9a отримає акумулятор місткістю 5100 мАг, який стане найбільшою батареєю серед усіх смартфонів Google. Вона навіть більша за Pixel 9 Pro XL (5060 мАг).

Габарити пристрою трохи зміняться — він буде трохи ширшим і вищим за Pixel 8a, але збереже товщину 8,9 мм. Вага зменшиться до 185,9 г. Попри збільшену батарею, смартфон залишиться компактним — дисплей збереже діагональ 6,28 дюйма.

Pixel 9a буде доступний у чотирьох кольорах — Obsidian (чорний), Porcelain (білий), Iris (синьо-фіолетовий) і Peony (рожевий).

Нагадаємо, навесні планується випуск бюджетного смартфона iPhone SE 4 від Apple. Офіційних деталей від компанії у мережі майже не з'являється, а в новому витоку продемонстровано дизайн пристрою.

Також ми писали, що на початку кожного року Samsung проводить презентацію своїх пристроїв. У 2025 році компанія представила флагманський смартфон Galaxy S25 Ultra, який отримав кілька цікавих оновлень.