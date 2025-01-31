Google готовит к выпуску бюджетный Pixel 9a — когда стартуют продажи и какие цены

Смартфон Google Pixel 9. Фото: Unsplash

Google ускоряет выпуск нового Pixel 9a, и, по последней информации, смартфон выйдет раньше, чем обычно. Традиционно компания представляет серию "а" во время конференции Google I/O в мае, но в этом году релиз состоится уже в середине марта. Подобным образом в прошлом году Google перенесла выход серии Pixel 9 с октября на август.

Об этом пишет Android Headlines.

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По данным источников, предзаказы на Google Pixel 9a откроются 19 марта, а отправка заказов и старт продаж в магазинах состоятся 26 марта.

Google Pixel 9a получит обновленный дизайн. Фото: OnLeaks/X

Стоимость базовой модели со 128 ГБ памяти в США составит 499 долларов, тогда как версия на 256 ГБ обойдется в 599 долларов. Как и раньше, Verizon предложит модель с mmWave за дополнительные 50 долларов.

Одним из самых заметных изменений в Pixel 9a станет отказ от фирменной камеры-"бара". Вместо этого смартфон получит ровную заднюю панель, что может быть связано с увеличенной батареей. Pixel 9a получит аккумулятор емкостью 5100 мАч, который станет самой большой батареей среди всех смартфонов Google. Она даже больше, чем в Pixel 9 Pro XL (5060 мАч).

Габариты устройства немного изменятся — оно будет немного шире и выше Pixel 8a, но сохранит толщину 8,9 мм. Вес уменьшится до 185,9 г. Несмотря на увеличенную батарею, смартфон останется компактным — дисплей сохранит диагональ 6,28 дюйма.

Pixel 9a будет доступен в четырех цветах — Obsidian (черный), Porcelain (белый), Iris (сине-фиолетовый) и Peony (розовый).

Напомним, весной планируется выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 4 от Apple. Официальных деталей от компании в сети почти не появляется, а в новой утечке продемонстрирован дизайн устройства.

Также мы писали, что в начале каждого года Samsung проводит презентацию своих устройств. В 2025 году компания представила флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra, который получил несколько интересных обновлений.