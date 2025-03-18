ТОП-5 найкращих смартфонів середнього класу — потужність за доступною ціною

Смартфон на столі. Фото: Unsplash

Останнім часом на ринку смартфонів виробникам вдалося вивести пристрої середнього класу на новий рівень. Більшість з них не поступається флагманським пристроям за потужністю та функціоналом і може коштувати значно дешевше.

Про п'ять таких смартфонів пише УНІАН.

Читайте також:

Які недорогі смартфони середнього класу є найкращими у 2025 році

Навесні 2025 року на українському ринку буде доступно кілька збалансованих моделей, які варто розглянути для купівлі.

Xiaomi 14T

Це модель середнього класу, яку спочатку можна сприйняти за флагманський пристрій.

Смартфон Xiaomi 14T. Фото: ek.ua

Смартфон вирізняється своїм 144-герцовим екраном з OLED-матрицею розміром 6,67 дюйма, роздільною здатністю 1.5K та яскравістю до 4000 ніт. Камери також показують чудові результати, а потужність заряджання до 67 Вт не змусить вас постійно знаходитися біля розетки.

Серед мінусів можна виділити відсутність бездротової зарядки та відсутність крутих ШІ-функцій, які є у конкурентів.

Ціни в Україні починаються від 16 549 грн.

OnePlus Nord 4

Один з найкращих представників цього цінового сегмента.

Смартфон OnePlus Nord 4. Фото: ek.ua

Смартфон має металевий корпус, що не так часто можна зустріти на сучасному ринку, майже флагманську основну камеру та гарантію шести років підтримки оновлень.

Недоліками є відсутність телеоб'єктива та не найпотужніший чип Snapdragon.

Ціни в Україні починаються від 18 549 грн.

Samsung Galaxy A35 5G

Це чудовий універсальний смартфон, який надає доступ до хороших камер, потужної батареї та тривалого часу підтримки новими оновленнями. Також пристрій має чудовий екран на 120 Гц, чим південнокорейська компанія завжди може похвалитися.

Смартфон Samsung Galaxy A35 5G. Фото: Samsung

Якщо розглядати цей телефон перед купівлею, варто звернути увагу на пластиковий корпус та посередню продуктивність чипа Exynos 1380.

Ціни в Україні починаються від 12 399 грн.

Google Pixel 8a

Доступний смартфон від відомого технологічного гіганта.

Смартфон Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Він відкриває доступ до просунутих ШІ-функцій та одних з найкращих камер у цьому ціновому сегменті за недорогу ціну. Однією з найбільших переваг є сім років оновлень системи до 2031 року.

Зрозуміло, що не може бути все ідеально, тому смартфон отримав повільну зарядку та не видатну батарею.

Ціни в Україні починаються від 16 159 грн.

Redmi Note 14 Pro+

Смартфон має чудовий OLED-екран та підтримує турбозарядку потужністю до 120 Вт. Пристрій може повністю накопичити заряд всього за 19 хвилин.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Фото: ek.ua

Також пристрій вирізняється преміальним дизайном з оздобленням, а основний сенсор камери має 200 Мп.

Попри це, смартфон має деякі проблеми з продуктивністю та отримуватиме оновлення лише три роки.

Ціни в Україні починаються від 11 919 грн.

Нагадаємо, ринок смартфонів пропонує доступні, але дуже гідні бюджетні моделі. Зараз навіть найдешевші пристрої пропонують потужні процесори та місткі акумулятори.

Також ми писали, що більшість магазинів пропонують придбати вітринні смартфони зі значною знижкою. З одного боку, це схоже на чудовий спосіб заощадити, проте за такою "вигодою" криються певні проблеми.