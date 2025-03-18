ТОП-5 лучших смартфонов среднего класса — мощность по доступной цене

Смартфон на столе. Фото: Unsplash

В последнее время на рынке смартфонов производителям удалось вывести устройства среднего класса на новый уровень. Большинство из них не уступает флагманским устройствам по мощности и функционалу и может стоить значительно дешевле.

О пяти таких смартфонах пишет УНИАН.

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Весной 2025 года на украинском рынке будет доступно несколько сбалансированных моделей, которые стоит рассмотреть для покупки.

Xiaomi 14T

Это модель среднего класса, которую изначально можно принять за флагманское устройство.

Смартфон Xiaomi 14T. Фото: ek.ua

Смартфон отличается своим 144-герцовым экраном с OLED-матрицей размером 6,67 дюйма, разрешением 1.5K и яркостью до 4000 нит. Камеры также показывают отличные результаты, а мощность зарядки до 67 Вт не заставит вас постоянно находиться у розетки.

Среди минусов можно выделить отсутствие беспроводной зарядки и отсутствие крутых ИИ-функций, которые есть у конкурентов.

Цены в Украине начинаются от 16 549 грн.

OnePlus Nord 4

Один из лучших представителей этого ценового сегмента.

Смартфон OnePlus Nord 4. Фото: ek.ua

Смартфон имеет металлический корпус, что не так часто можно встретить на современном рынке, почти флагманскую основную камеру и гарантию шести лет поддержки обновлений.

Недостатками являются отсутствие телеобъектива и не самый мощный чип Snapdragon.

Цены в Украине начинаются от 18 549 грн.

Samsung Galaxy A35 5G

Это замечательный универсальный смартфон, который предоставляет доступ к хорошим камерам, мощной батареи и длительного времени поддержки новыми обновлениями. Также устройство имеет отличный экран на 120 Гц, чем южнокорейская компания всегда может похвастаться.

Смартфон Samsung Galaxy A35 5G. Фото: Samsung

Если рассматривать этот телефон перед покупкой, стоит обратить внимание на пластиковый корпус и посредственную производительность чипа Exynos 1380.

Цены в Украине начинаются от 12 399 грн.

Google Pixel 8a

Доступный смартфон от известного технологического гиганта.

Смартфон Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Он открывает доступ к продвинутым ИИ-функциям и одним из лучших камер в этом ценовом сегменте за недорогую цену. Одним из самых больших преимуществ является семь лет обновлений системы до 2031 года.

Понятно, что не может быть все идеально, поэтому смартфон получил медленную зарядку и не выдающуюся батарею.

Цены в Украине начинаются от 16 159 грн.

Redmi Note 14 Pro+

Смартфон имеет замечательный OLED-экран и поддерживает турбо-зарядку мощностью до 120 Вт. Устройство может полностью накопить заряд всего за 19 минут.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus Redmi Note 14 Pro Plus. Фото: ek.ua

Также устройство отличается премиальным дизайном с отделкой, а основной сенсор камеры имеет 200 Мп.

Несмотря на это, смартфон имеет некоторые проблемы с производительностью и будет получать обновления только три года.

Цены в Украине начинаются от 11 919 грн.

Напомним, рынок смартфонов предлагает доступные, но очень достойные бюджетные модели. Сейчас даже самые дешевые устройства предлагают мощные процессоры и емкие аккумуляторы.

Также мы писали, что большинство магазинов предлагают приобрести витринные смартфоны со значительной скидкой. С одной стороны, это похоже на отличный способ сэкономить, однако за такой "выгодой" кроются определенные проблемы.