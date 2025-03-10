Бюджетний Samsung Galaxy A56 5G перевершує Galaxy S25 — у чому саме

Смартфон Samsung Galaxy A56 5G дістають з коробки. Фото: скриншот/YouTube

Перший Galaxy S з'явився майже 15 років тому, але саме Galaxy S2 закріпив лінійку як провідну флагманську серію на базі Android. Хоч це комусь може бути не до вподоби, флагманські пристрої Samsung стають частиною загального тренду, недосяжного для більшості Android-смартфонів. Здавалося, що серія Galaxy S25 продовжить цю традицію, навіть якщо для завзятих шанувальників вона має трохи нудний вигляд. Але компанія Samsung підготувала інший сюрприз — свіжоанонсований Galaxy A56 5G затьмарює базову модель S25 як за ціною, так і (частково) за характеристиками.

Про це пише Android Authority.

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Galaxy A56 5G має чимало привабливого "заліза". Galaxy S25 отримав батарею на 4000 мАг, водночас більш доступний Galaxy A56 5G має 5000 мАг, як у флагманського S25 Ultra. Також A56 5G підтримує 45-ватну "супершвидку" зарядку — ту саму, що й у S25 Plus та Ultra. Натомість базовий S25 обмежений 25 Вт.

Звісно, було б дивно очікувати від S25 акумулятор на 5000 мАг, допоки Samsung не перейде на більш просунуті технології живлення. До того ж Galaxy A56 5G має більший розмір — 6,7 дюйма проти 6,2 дюйма у S25, тож і акумулятор може бути більшого обсягу.

Що стосується потужності, то Galaxy S25 швидший, адже його Snapdragon 8 Elite випереджає Exynos 1580 з A56 5G. Утім, різниця відчуватиметься лише в певних сценаріях використання. Зокрема, у флагмана кращі можливості штучного інтелекту, завдяки чому є додаткові функції Galaxy AI, проте невідомо, чи варто за це переплачувати.

Перевага Snapdragon 8 Elite в енергоефективності нівелюється більшою батареєю A56 5G. Для більшості звичайних користувачів потужності A56 5G цілком вистачить, щоб без проблем "тягнути" популярні ігри на кшталт Candy Crush.

Обсяги пам'яті у Galaxy A56 5G не менші, ніж у S25, а іноді навіть більші — залежно від ринку. Galaxy S25 починається зі 128 ГБ у всьому світі, тоді як A56 5G у деяких країнах (наприклад, у Великій Британії) стартує з 256 ГБ. Різниця в оперативній пам'яті — 8 ГБ в A56 5G проти 12 ГБ у S25 — може позначитися, якщо ви запускаєте багато "важких" застосунків одночасно. Але для більшості користувачів 8 ГБ буде цілком достатньо, враховуючи ціну смартфона.

У S25 є переваги, які роблять його загалом більш досконалим телефоном. Третя камера тут — 3-кратний телеоб'єктив, що набагато корисніше за 5 Мп макросенсор в A56 5G. Хоча дротова зарядка у S25 повільніша, він може похвалитися бездротовим заряджанням потужністю 15 Вт із підтримкою Qi2, тоді як A56 5G зовсім не має бездротової зарядки.

Обидва смартфони мають 120-герцові екрани з роздільною здатністю 1080p, та S25 має елегантніший вигляд завдяки мінімальним і симетричним рамкам.

Galaxy A56 5G підтримуватиметься шість років, тоді як S25 — сім. Один зайвий рік оновлень навряд чи аргументує додаткову переплату, але варто зважати й на те, що оновлення для S25 надходитимуть раніше.

Нагадаємо, Samsung представив два найбюджетніші смартфони Galaxy M16 5G та Galaxy M06 5G. Вони мають характеристики, які задають стандарти у своєму ціновому сегменті та відкривають нові можливості для користувачів.

Також ми писали, що Samsung представила середньобюджетні смартфони Galaxy A26, Galaxy A36 та Galaxy A56. Компанія обіцяє шість оновлень системи для новинок.