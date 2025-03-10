Бюджетный Samsung Galaxy A56 5G превосходит Galaxy S25 — в чем именно

Смартфон Samsung Galaxy A56 5G достают из коробки. Фото: скриншот/YouTube

Первый Galaxy S появился почти 15 лет назад, но именно Galaxy S2 закрепил линейку как ведущую флагманскую серию на базе Android. Хотя это кому-то может быть не по душе, флагманские устройства Samsung становятся частью общего тренда, недостижимого для большинства Android-смартфонов. Казалось, что серия Galaxy S25 продолжит эту традицию, даже если для заядлых поклонников она выглядит немного скучновато. Но компания Samsung подготовила другой сюрприз — свежеанонсированный Galaxy A56 5G затмевает базовую модель S25 как по цене, так и (частично) по характеристикам.

Об этом пишет Android Authority.

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Galaxy A56 5G имеет немало привлекательного "железа". Galaxy S25 получил батарею на 4000 мАч, в то же время более доступный Galaxy A56 5G имеет 5000 мАч, как у флагманского S25 Ultra. Также A56 5G поддерживает 45-ваттную "супербыструю" зарядку — ту же, что и у S25 Plus и Ultra. Зато базовый S25 ограничен 25 Вт.

Конечно, было бы странно ожидать от S25 аккумулятор на 5000 мАч, пока Samsung не перейдет на более продвинутые технологии питания. К тому же Galaxy A56 5G имеет больший размер — 6,7 дюйма против 6,2 дюйма у S25, поэтому и аккумулятор может быть большего объема.

Что касается мощности, то Galaxy S25 быстрее, ведь его Snapdragon 8 Elite опережает Exynos 1580 с A56 5G. Впрочем, разница будет ощущаться только в определенных сценариях использования. В частности, у флагмана лучшие возможности искусственного интеллекта, благодаря чему есть дополнительные функции Galaxy AI, однако неизвестно, стоит ли за это переплачивать.

Преимущество Snapdragon 8 Elite в энергоэффективности нивелируется большей батареей A56 5G. Для большинства обычных пользователей мощности A56 5G вполне хватит, чтобы без проблем "тянуть" популярные игры вроде Candy Crush.

Объемы памяти у Galaxy A56 5G не меньше, чем у S25, а иногда даже больше — в зависимости от рынка. Galaxy S25 начинается со 128 ГБ во всем мире, тогда как A56 5G в некоторых странах (например, в Великобритании) стартует с 256 ГБ. Разница в оперативной памяти — 8 ГБ в A56 5G против 12 ГБ в S25 — может сказаться, если вы запускаете много "тяжелых" приложений одновременно. Но для большинства пользователей 8 ГБ будет вполне достаточно, учитывая цену смартфона.

У S25 есть преимущества, которые делают его в целом более совершенным телефоном. Третья камера здесь — 3-кратный телеобъектив, что гораздо полезнее 5 Мп макросенсора в A56 5G. Хотя проводная зарядка у S25 медленнее, он может похвастаться беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт с поддержкой Qi2, тогда как A56 5G совсем не имеет беспроводной зарядки.

Оба смартфона имеют 120-герцовые экраны с разрешением 1080p, но S25 выглядит элегантнее благодаря минимальным и симметричным рамкам.

Galaxy A56 5G будет поддерживаться шесть лет, тогда как S25 — семь. Один лишний год обновлений вряд ли аргументирует дополнительную переплату, но стоит учитывать и то, что обновления для S25 будут поступать раньше.

Напомним, Samsung представил два самых бюджетных смартфона Galaxy M16 5G и Galaxy M06 5G. Они имеют характеристики, которые задают стандарты в своем ценовом сегменте и открывают новые возможности для пользователей.

Также мы писали, что Samsung представила среднебюджетные смартфоны Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56. Компания обещает шесть обновлений системы для новинок.