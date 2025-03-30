Дело не только в деньгах — 5 причин купить дешевый смартфон, а не флагман

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Как правило, когда человек ищет новый телефон, самый первый фактор — это бюджет. Хочется получить максимум за свои деньги. Впрочем, даже если вы можете позволить себе флагман, иногда целесообразнее купить девайс попроще. Почему так? Дело в том, что дешевые модели имеют несколько преимуществ, которые часто игнорируют.

Об этом пишет GSMinfo.

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Более дешевые смартфоны не бьют по кошельку

Во-первых, ценовой вопрос. Если заплатить меньше за телефон, останутся дополнительные средства на нужные аксессуары (чехлы, повербанки, зарядные кабели) или другие неотложные расходы. В мобильном мире действует принцип убывающей отдачи: удвоение цены не дает пропорционального прироста качества. Поэтому флагман может стоить втрое больше, но вряд ли будет настолько же лучше более доступного смартфона.

Более длительное время работы от батареи

Многие дорогие телефоны имеют чипы с большой мощностью и экраны с высокой частотой обновления. Это здорово, но быстро "съедает" заряд. В среднебюджетных аппаратах обычно нет 5G или ультрапродвинутых функций, поэтому аккумулятор разряжается медленнее. Более того, производители более дешевых моделей часто устанавливают батареи на 5000 мАч и даже больше, что позволяет "прожить" без подзарядки двое-трое суток.

Прочная конструкция без стекла

Стеклянные корпуса выглядят дорого и элегантно, однако легко бьются, а телефон становится скользким и может чаще выпасть из рук. Зато в бюджетных устройствах в основном используют пластик, который выдерживает удары лучше. В результате такие модели реже "слетают" в ремонт и дольше служат владельцам.

Железо не греется

Флагманские чипсеты гарантируют мощность, однако сильно нагреваются во время длительных игровых сессий или ресурсоемких задач. В бюджетных смартфонах процессоры среднего класса не столь прихотливы к охлаждению. Ирония заключается в том, что на длинных дистанциях такой девайс может работать стабильнее, ведь не будет перегреваться.

Удобные сканеры отпечатков

Топовые смартфоны в основном комплектуются подэкранными сканерами, и не всем нравится этот вариант. В то же время в недорогом сегменте можно найти модели с задним сканером, сбоку на кнопке питания или даже несколькими вариантами одновременно. Это дает свободу выбора — выбирайте способ разблокировки, который подходит именно вам.

Бюджетные модели часто уступают флагманам в технических характеристиках, но во многих моментах могут оказаться более практичными. Если для вас приоритетом является длительная работа без подзарядки, прочный корпус, умеренный нагрев и удобный сканер отпечатков — дешевый смартфон может оказаться лучшим выбором.

Напомним, рынок смартфонов предлагает много устройств среднего класса. Большинство из них не уступает флагманам по характеристикам и стоит значительно дешевле.

Также мы писали, что магазины часто предлагают приобрести смартфон с витрины со значительной скидкой. Сначала может показаться, что это отличный способ сэкономить, однако такое решение влечет за собой ряд проблем.