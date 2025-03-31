Лучшие бюджетные смартфоны 2025 года — эти две модели уничтожают конкурентов

Смартфон Samsung Galaxy A15 5G. Фото: скриншот/YouTube

Флагманские смартфоны становятся все дороже из-за все большего количества новых функций, которые производители в них встраивают. Однако часть этих современных технологий постепенно переходит и в более дешевые модели. Благодаря этому бюджетные Android-смартфоны продолжают улучшаться, при этом не слишком растут в цене.

О двух лучших бюджетных решениях рассказало The New York Times.

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Издание протестировало новую подборку недорогих телефонов и пришло к выводу, что Samsung Galaxy A15 5G — лучший бюджетный Android-смартфон.

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A15 5G. Фото: ek.ua

Эта модель предлагает яркий и контрастный 6,5-дюймовый AMOLED-экран с частотой 90 Гц, идеально подходящий для просмотра видео и игр. Использование процессора MediaTek 6835 с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивает комфортную работу в режиме многозадачности и скорость в ежедневных задачах. Устройство поставляется с новейшей версией Android и, что важно, имеет четырехлетнюю программную поддержку. Кроме того, планируется предоставление обновлений безопасности до 2029 года.

Цены в Украине начинаются от 6 900 грн.

Лучшей альтернативой модели от Samsung является Motorola Moto G Power (2024).

Бюджетный смартфон Motorola Moto G Power (2024). Фото: ek.ua

Смартфон оборудован быстрым LCD-экраном с повышенной частотой обновления 120 Гц, демонстрирует достойную производительность и имеет отличные динамики. Смартфон держит заряд два дня и поддерживает беспроводную зарядку. Однако он дороже A15 5G, экран не такой яркий, а обновление ПО он получит только один раз.

Этот смартфон имеет более привлекательный вид с точки зрения дизайна и производительности. Хотя корпус пластиковый, приятное на ощупь "веганское кожаное" покрытие добавляет ему ощущение премиальности.

Цены в Украине начинаются от 8 999 грн.

Напомним, производители среднебюджетных смартфонов вывели свои устройства на новый уровень. Сейчас большинство из них не уступает флагманским моделям по производительности и могут стоить значительно дешевле.

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