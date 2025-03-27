Їх обирають українці у 2025 році — які моделі смартфонів є найпопулярнішими

Смартфон Apple iPhone 11 в руках. Фото: Unsplash

В мережі з'явився рейтинг смартфонів, якими здебільшого користуються українці. Пристрої на Android досі утримують лідерство в Україні, адже 75% користувачів віддають перевагу саме їм, водночас частка iOS досягла 25%.

Про це пише "Главком", посилаючись на статистику Rakuten Viber.

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Найбільш упізнавані бренди майже не змінилися. У лідерах, як і раніше, Samsung, Apple, Redmi та Xiaomi. Проте Apple вдалося випередити Redmi й посісти другу сходинку. На п'ятому місці закріпився Poco, витіснивши таким чином Huawei, який опустився аж на восьму позицію, поступившись ще Motorola та Oppo.

Загальний рейтинг за 2025 рік має такий вигляд:

Samsung;

Apple;

Redmi;

Xiaomi;

Poco.

Найпопулярнішими смартфонами у користувачів залишаються бренди Apple та Redmi. Моделлю з найбільшим попитом став iPhone 11, який посунув із першого місця торішнього фаворита Redmi 9A.

До п'ятірки лідерів за кількістю власників увійшли:

iPhone 11;

iPhone 13;

Redmi 9A;

iPhone 15 Pro Max;

Redmi 9C NFC.

Частка користувачів iOS стрімко зростає: ще у 2023 році вона становила 19%, а у 2024 — 22%. Це може свідчити про те, що старі моделі iPhone падають в ціні, проте залишаються досить актуальними, тому українці роблять вибір на їхню користь.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому показали макети Samsung Galaxy S25 Edge, найтоншого смартфона компанії. Його дизайн та товщину порівняли з флагманським Galaxy S25 Ultra.

Також ми писали, що iPhone SE 3 досі утримує свої позиції на ринку недорогих смартфонів. Нещодавно компанія випустила продовження лінійки у вигляді iPhone 16e, який, хоч і пропонує сучасні характеристики, коштує значно дорожче.