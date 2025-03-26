Найтонший смартфон Samsung — Galaxy S25 Edge показали на відео

Макети Samsung Galaxy S25 Edge в руках. Фото: скриншот/YouTube

Нещодавно в мережі з'явилося відео, у якому продемонстровано макети Samsung Galaxy S25 Edge відразу у двох варіантах кольорів корпусу. Крім того, в ролику можна побачити коротке порівняння дизайну новинки з Galaxy S25 Ultra.

Про це пише SammyFans.

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YouTube-канал 더신자 TheSINZA опублікував відео з макетами Galaxy S25 Edge у сріблястому (Silver) та чорному (Jet Black) виконанні. Звісно, оскільки це лише демонстраційні моделі, фахівці впевнені, що реальний пристрій матиме зовнішній вигляд значно преміальніший — принаймні у десять разів, якщо вірити автору.

Попри те, що це лише прототипи, цікавим моментом став перший погляд на S25 Edge у чорному кольорі. Різниця у товщині ще більш помітна, коли S25 Edge зіставляють із S25 Ultra. Останній має товщину 8,2 мм, і це без урахування виступу модуля камери. Загалом відмінність у товщині між Edge та Ultra наближається до 2,4 мм.

Порівняння товщини Samsung Galaxy S25 Ultra (зліва) та Samsung Galaxy S25 Edge (справа). Фото: скриншот/YouTube

Очікується, що Galaxy S25 Edge матиме товщину 5,84 мм. Подейкують, що iPhone 17 Air може бути ще тоншим, проте варто відзначити, що у порівнянні з останніми флагманами Samsung, зокрема базовою версією S25 із показником 7,2 мм, різниця досить відчутна.

За попередньою інформацією, компанія Samsung планує презентувати Galaxy S25 Edge у квітні 2025 року. На початку року новинку вже показували під час заходу Unpacked та на Mobile World Congress, проте без можливості для відвідувачів ознайомитися зі смартфоном наживо.

Нагадаємо, Samsung Galaxy S25 Ultra вже й так очолює більшість рейтингів найкращих камерафонів серед смартфонів на Android. У наступній версії флагмана компанія планує повернути функцію камери, яка востаннє з'являлася у 2019 році.

Також ми писали, що Samsung оголосила повний список своїх смартфонів, які отримають оновлення до Android 15. Розгортання оновлення заплановане на початок квітня.