Samsung додасть в Galaxy S26 Ultra функцію, яку не бачили з 2019 року — яку саме

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Galaxy S25 Ultra очолює більшість рейтингів найкращих камерофонів серед Android-смартфонів. Стало відомо, що Samsung планує зробити фотоможливості наступного флагмана ще більш гнучкими, повернувши функцію, яка востаннє з'являлася у 2019 році.

Про це пише Tom's Guide.

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У китайській соціальній мережі Weibo з'явився витік інформації від користувача Ice Universe, який повідомляє, що Samsung планує додати можливість змінювати діафрагму для основної камери в Galaxy S26 Ultra.

Це дозволить телефону контролювати, скільки світла вбирає датчик, що вплине на доступне поле зору. Наприклад, якщо функція з'явиться для основної камери, то ширша діафрагма дозволить створити малу глибину різкості з яскравішим зображенням, своєю чергою, вужча — сфокусуватися на об'єкті з меншої відстані.

Позитивний ефект відбудеться й для знімання відео, оскільки зменшаться різкі стрибки при переході від яскравих умов до темних і навпаки.

Ймовірно, ця можливість звучить досить нішево, однак в умілих руках вона здатна забезпечити більшу гнучкість. Вперше така функція з'явилася у 2018 році в серії Galaxy S9, згодом в Galaxy S10, а потім зникла в серії Galaxy S20. Вибирати можна було між f/1.5 і f/2.4. Це не так гнучко, як, наприклад, в Xiaomi 14 Ultra, де можна регулювати з кроком 0,01.

Нагадаємо, Samsung планує значно оновити дизайн та камери в Galaxy Z Fold 7. Офіційно інформація ще не підтвердилася, однак від інсайдерів з'являються численні чутки.

Також ми писали, що на початку 2025 року Samsung анонсувала Galaxy S25 Edge. Пристрій повинен стати найтоншим смартфоном у серії Galaxy S25, а його повноцінний анонс очікується у квітні.