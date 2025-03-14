Samsung добавит в Galaxy S26 Ultra функцию, которую не видели с 2019 года — какую именно

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Galaxy S25 Ultra возглавляет большинство рейтингов лучших камерофонов среди Android-смартфонов. Стало известно, что Samsung планирует сделать фотовозможности следующего флагмана еще более гибкими, вернув функцию, которая в последний раз появлялась в 2019 году.

Об этом пишет Tom's Guide.

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В китайской социальной сети Weibo появилась утечка информации от пользователя Ice Universe, который сообщает, что Samsung планирует добавить возможность изменять диафрагму для основной камеры в Galaxy S26 Ultra.

Это позволит телефону контролировать, сколько света впитывает датчик, что повлияет на доступное поле зрения. Например, если функция появится для основной камеры, то более широкая диафрагма позволит создать малую глубину резкости с более ярким изображением, в свою очередь, узкая — сфокусироваться на объекте с меньшего расстояния.

Положительный эффект произойдет и для съемки видео, поскольку уменьшатся резкие скачки при переходе от ярких условий к темным и наоборот.

Вероятно, эта возможность звучит довольно нишево, однако в умелых руках она способна обеспечить большую гибкость. Впервые такая функция появилась в 2018 году в серии Galaxy S9, впоследствии в Galaxy S10, а затем исчезла в серии Galaxy S20. Выбирать можно было между f/1.5 и f/2.4. Это не так гибко, как, например, в Xiaomi 14 Ultra, где можно регулировать с шагом 0,01.

Напомним, Samsung планирует значительно обновить дизайн и камеры в Galaxy Z Fold 7. Официально информация еще не подтвердилась, однако от инсайдеров появляются многочисленные слухи.

Также мы писали, что в начале 2025 года Samsung анонсировала Galaxy S25 Edge. Устройство должно стать самым тонким смартфоном в серии Galaxy S25, а его полноценный анонс ожидается в апреле.