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Новий витік показує основні нововведення Samsung Galaxy Z Fold 7

13 березня 2025 11:41
Артур Волков - Редактор
Артур Волков
Редактор
Детальний витік Samsung Galaxy Z Fold 7 — які зміни отримають камери
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Фото: Unsplash
Артур Волков - Редактор
Артур Волков
Редактор

Samsung прагне змінити дизайн лінійки Galaxy Z Fold з наступним оновленням. Офіційної інформації від південнокорейської компанії поки немає, однак численні чутки в мережі свідчать про те, що Galaxy Z Fold 7 матиме покращений дизайн.

Про це пише Phone Arena.

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Що вже точно відомо, Galaxy Z Fold 7 працюватиме на базі чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Також оновлення отримає й система камер, а саме основний датчик. За чутками, замість 50-мегапіксельного модуля смартфон отримає 200-мегапіксельний основний датчик. Щодо решти камер, ймовірно, вони залишаться такими ж, а Samsung може лише оптимізувати програмне забезпечення. Фінальний вигляд системи камер може бути таким:

  • основна камера — 200 Мп;
  • надширококутна камера — 12 Мп;
  • телефотокамера — 10 Мп.
Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7
Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks, AndroidHeadline

Щодо фронтальної камери, це буде 10-мегапіксельний модуль, як і в Galaxy Z Fold 6.

Нові деталі у звіті не стали несподіванкою, оскільки Samsung вже випустила на ринок складаний смартфон з 200-мегапіксельним основним модулем — Galaxy Z Fold 6 Special Edition для Південної Кореї та Китаю.

Анонс Galaxy Z Fold 7 від Samsung очікується десь у липні, водночас компанія працює над смартфоном із потрійним складанням, який варто очікувати також у 2025 році.

Нагадаємо, на початку 2025 року Samsung встигла коротко анонсувати Galaxy S25 Edge. Особливістю смартфона стане його рекордно мала товщина, а анонс очікується вже у квітні.

Також ми писали, що на події MWC 2025 у Барселоні компанія Samsung Display показала цікавий концепт Asymmetric Flip. Цей пристрій має книжковий формат складаного смартфона, який може складатися втричі, але нестандартним способом.

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