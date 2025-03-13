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Новая утечка показывает основные детали Samsung Galaxy Z Fold 7

13 марта 2025 11:41
Артур Волков - Редактор
Артур Волков
Редактор
Подробная утечка Samsung Galaxy Z Fold 7 — какие изменения получат камеры
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Фото: Unsplash
Артур Волков - Редактор
Артур Волков
Редактор

Samsung стремится изменить дизайн линейки Galaxy Z Fold со следующим обновлением. Официальной информации от южнокорейской компании пока нет, однако многочисленные слухи в сети свидетельствуют, что Galaxy Z Fold 7 будет иметь улучшенный дизайн.

Об этом пишет Phone Arena.

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Что уже точно известно, Galaxy Z Fold 7 будет работать на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Также обновление получит и система камер, а именно основной датчик. По слухам, вместо 50-мегапиксельного модуля смартфон получит 200-мегапиксельный основной датчик. Что касается остальных камер, вероятно, они останутся такими же, а Samsung может лишь оптимизировать программное обеспечение. Финальный вид системы камер может быть таким:

  • основная камера — 200 Мп;
  • сверхширокоугольная камера — 12 Мп;
  • телефотокамера — 10 Мп.
Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7
Рендер Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks, AndroidHeadline

Что касается фронтальной камеры, это будет 10-мегапиксельный модуль, как и в Galaxy Z Fold 6.

Новые детали в отчете не стали неожиданностью, поскольку Samsung уже выпустила на рынок складной смартфон с 200-мегапиксельным основным модулем — Galaxy Z Fold 6 Special Edition для Южной Кореи и Китая.

Анонс Galaxy Z Fold 7 от Samsung ожидается где-то в июле, в то же время компания работает над смартфоном с тройным складыванием, который стоит ожидать также в 2025 году.

Напомним, в начале 2025 года Samsung успела кратко анонсировать Galaxy S25 Edge. Особенностью смартфона станет его рекордно малая толщина, а анонс ожидается уже в апреле.

Также мы писали, что на событии MWC 2025 в Барселоне компания Samsung Display показала интересный концепт Asymmetric Flip. Это устройство имеет книжный формат складного смартфона, который может складываться втрое, но нестандартным способом.

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