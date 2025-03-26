Самый тонкий смартфон Samsung — Galaxy S25 Edge показали на видео

Макеты Samsung Galaxy S25 Edge в руках. Фото: скриншот/YouTube

Недавно в сети появилось видео, в котором продемонстрированы макеты Samsung Galaxy S25 Edge сразу в двух вариантах цветов корпуса. Кроме того, в ролике можно увидеть короткое сравнение дизайна новинки с Galaxy S25 Ultra.

Об этом пишет SammyFans.

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YouTube-канал 더신자 TheSINZA опубликовал видео с макетами Galaxy S25 Edge в серебристом (Silver) и черном (Jet Black) исполнении. Конечно, поскольку это лишь демонстрационные модели, специалисты уверены, что реальное устройство будет иметь внешний вид значительно премиальнее — по крайней мере в десять раз, если верить автору.

Несмотря на то, что это лишь прототипы, интересным моментом стал первый взгляд на S25 Edge в черном цвете. Разница в толщине еще более заметна, когда S25 Edge сопоставляют с S25 Ultra. Последний имеет толщину 8,2 мм, и это без учета выступа модуля камеры. В целом разница в толщине между Edge и Ultra приближается к 2,4 мм.

Сравнение толщины Samsung Galaxy S25 Ultra (слева) и Samsung Galaxy S25 Edge (справа). Фото: скриншот/YouTube

Ожидается, что Galaxy S25 Edge будет иметь толщину 5,84 мм. Поговаривают, что iPhone 17 Air может быть еще тоньше, однако стоит отметить, что по сравнению с последними флагманами Samsung, в частности базовой версией S25 с показателем 7,2 мм, разница достаточно ощутима.

По предварительной информации, компания Samsung планирует презентовать Galaxy S25 Edge в апреле 2025 года. В начале года новинку уже показывали во время мероприятия Unpacked и на Mobile World Congress, однако без возможности для посетителей ознакомиться со смартфоном вживую.

Напомним, Samsung Galaxy S25 Ultra уже и так возглавляет большинство рейтингов лучших камерафонов среди смартфонов на Android. В следующей версии флагмана компания планирует вернуть функцию камеры, которая в последний раз появлялась в 2019 году.

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