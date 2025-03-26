Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow На видео показали макеты самого тонкого Samsung Galaxy S25 Edge arrow

На видео показали макеты самого тонкого Samsung Galaxy S25 Edge

26 марта 2025 15:33
Владимир Мололкин - редактор
Самый тонкий смартфон Samsung — Galaxy S25 Edge показали на видео
Макеты Samsung Galaxy S25 Edge в руках. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Недавно в сети появилось видео, в котором продемонстрированы макеты Samsung Galaxy S25 Edge сразу в двух вариантах цветов корпуса. Кроме того, в ролике можно увидеть короткое сравнение дизайна новинки с Galaxy S25 Ultra.

Об этом пишет SammyFans.

Читайте также:

Какой дизайн получил Samsung Galaxy S25 Edge

YouTube-канал 더신자 TheSINZA опубликовал видео с макетами Galaxy S25 Edge в серебристом (Silver) и черном (Jet Black) исполнении. Конечно, поскольку это лишь демонстрационные модели, специалисты уверены, что реальное устройство будет иметь внешний вид значительно премиальнее — по крайней мере в десять раз, если верить автору.

Несмотря на то, что это лишь прототипы, интересным моментом стал первый взгляд на S25 Edge в черном цвете. Разница в толщине еще более заметна, когда S25 Edge сопоставляют с S25 Ultra. Последний имеет толщину 8,2 мм, и это без учета выступа модуля камеры. В целом разница в толщине между Edge и Ultra приближается к 2,4 мм.

Сравнение толщины Samsung Galaxy S25 Ultra (слева) и Samsung Galaxy S25 Edge (справа)
Сравнение толщины Samsung Galaxy S25 Ultra (слева) и Samsung Galaxy S25 Edge (справа). Фото: скриншот/YouTube

Ожидается, что Galaxy S25 Edge будет иметь толщину 5,84 мм. Поговаривают, что iPhone 17 Air может быть еще тоньше, однако стоит отметить, что по сравнению с последними флагманами Samsung, в частности базовой версией S25 с показателем 7,2 мм, разница достаточно ощутима.

По предварительной информации, компания Samsung планирует презентовать Galaxy S25 Edge в апреле 2025 года. В начале года новинку уже показывали во время мероприятия Unpacked и на Mobile World Congress, однако без возможности для посетителей ознакомиться со смартфоном вживую.

Напомним, Samsung Galaxy S25 Ultra уже и так возглавляет большинство рейтингов лучших камерафонов среди смартфонов на Android. В следующей версии флагмана компания планирует вернуть функцию камеры, которая в последний раз появлялась в 2019 году.

Также мы писали, что Samsung объявила полный список своих смартфонов, которые получат обновление до Android 15. Развертывание обновления запланировано на начало апреля.

гаджеты смартфон Samsung Дизайн Samsung Galaxy S25 Edge
Реклама
Реклама
Реклама