Samsung оновить більшість пристроїв Galaxy до Android 15 — повний список

Смартфони Samsung Galaxy S25 Ultra в руці. Фото: Unsplash

Тестувальний термін One UI 7 нарешті завершується, і незабаром стабільна версія оновлення стане доступною за межами серії Galaxy S25. Samsung опублікувала перелік всіх пристроїв Galaxy, які отримають Android 15.

Про це пише 9to5Google.

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Спочатку оновлення було випущено для серії Galaxy S25, водночас Galaxy S24 та складані пристрої залишилися на стадії бета-тестування, яке тривало довше, ніж очікувалося.

Samsung повідомляє, що Android 15 буде офіційно розгорнуто більш ніж на 15 пристроях, починаючи вже з 7 квітня. Спочатку компанія надала лише невеликий список пристроїв, проте зараз схоже, що планується оновлення більшої кількості гаджетів.

Почати Samsung планує з серії Galaxy S24, згодом оновлюючи й інші смартфони та планшети:

Серія Galaxy S24;

Galaxy S24 FE;

Серія Galaxy S23;

Galaxy S23 FE;

Серія Galaxy S22;

Серія Galaxy S21;

Galaxy S21 FE;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Flip 3;

Серія Galaxy Tab S10;

Серія Galaxy Tab S9;

Серія Galaxy Tab S9 FE;

Серія Galaxy Tab S8;

Серія Galaxy Tab S6 Lite.

Про терміни оновлень більшості пристроїв зі списку поки мало відомо, й, скоріш за все, так все і залишиться, оскільки Samsung може проводити частину розгортання в міру того, як стануть доступні оновлення. Найімовірніше, серія Galaxy S24 стане першою, а наступні лінійки отримуватимуть оновлення слідом за нею. Не виключено, що з часом список може розширитися до більшої кількості пристроїв.

Нагадаємо, Galaxy S25 Ultra вже очолює більшість рейтингів серед Android-пристроїв за фотоможливостями. У наступній лінійці Samsung планує розширити ці можливості та повернути функцію, яка востаннє з'являлася у 2019 році.

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