Samsung оновить більшість пристроїв Galaxy до Android 15 — повний список

Samsung підтвердила, які пристрої отримають Android 15 — список
Тестувальний термін One UI 7 нарешті завершується, і незабаром стабільна версія оновлення стане доступною за межами серії Galaxy S25. Samsung опублікувала перелік всіх пристроїв Galaxy, які отримають Android 15.
Про це пише 9to5Google.
Які смартфони Galaxy точно отримають Android 15
Спочатку оновлення було випущено для серії Galaxy S25, водночас Galaxy S24 та складані пристрої залишилися на стадії бета-тестування, яке тривало довше, ніж очікувалося.
Samsung повідомляє, що Android 15 буде офіційно розгорнуто більш ніж на 15 пристроях, починаючи вже з 7 квітня. Спочатку компанія надала лише невеликий список пристроїв, проте зараз схоже, що планується оновлення більшої кількості гаджетів.
Почати Samsung планує з серії Galaxy S24, згодом оновлюючи й інші смартфони та планшети:
- Серія Galaxy S24;
- Galaxy S24 FE;
- Серія Galaxy S23;
- Galaxy S23 FE;
- Серія Galaxy S22;
- Серія Galaxy S21;
- Galaxy S21 FE;
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Flip 6;
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Z Flip 5;
- Galaxy Z Fold 4;
- Galaxy Z Flip 4;
- Galaxy Z Fold 3;
- Galaxy Z Flip 3;
- Серія Galaxy Tab S10;
- Серія Galaxy Tab S9;
- Серія Galaxy Tab S9 FE;
- Серія Galaxy Tab S8;
- Серія Galaxy Tab S6 Lite.
Про терміни оновлень більшості пристроїв зі списку поки мало відомо, й, скоріш за все, так все і залишиться, оскільки Samsung може проводити частину розгортання в міру того, як стануть доступні оновлення. Найімовірніше, серія Galaxy S24 стане першою, а наступні лінійки отримуватимуть оновлення слідом за нею. Не виключено, що з часом список може розширитися до більшої кількості пристроїв.
Нагадаємо, Galaxy S25 Ultra вже очолює більшість рейтингів серед Android-пристроїв за фотоможливостями. У наступній лінійці Samsung планує розширити ці можливості та повернути функцію, яка востаннє з'являлася у 2019 році.
Також ми писали, що Samsung зробила короткий анонс Galaxy S25 Edge на початку 2025 року. Найтонший смартфон в історії компанії планується повноцінно представити вже в квітні.
Читайте Новини.LIVE!